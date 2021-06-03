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РИА Новости

В Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базе

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Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва видела заявление Судана о намерении пересмотреть решение по военной базе, обсуждение идет по дипломатическим каналам, сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О намерении пересмотреть решение ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

"Да, мы видели эти заявления, вы знаете, что у нас по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли о намерениях Судана в Кремле.
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Страны
Россия
Судан
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