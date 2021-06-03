В Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва видела заявление Судана о намерении пересмотреть решение по военной базе, обсуждение идет по дипломатическим каналам, сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О намерении пересмотреть решение ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

"Да, мы видели эти заявления, вы знаете, что у нас по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли о намерениях Судана в Кремле.