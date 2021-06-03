Основу бронетанковой мощи сил Хафтара показали на параде в Ливии

На проведенном недавно силами Ливийской национальной армии (ЛНА) масштабном военном параде на авиационной базе Бенина около Бенгази были продемонстрированы сразу несколько моделей средних и основных боевых танков.

Эта техника, правда, передвигалась не самостоятельно, а перевозилась на тралах.

Трудно точно сказать, сколько всего было единиц, по всей видимости, речь о нескольких десятках танков. Создается впечатление, что подчиненные фельдмаршала Халифы Хафтара решили поставить в строй все, что оказалось в их распоряжении: и то, что осталось от вооруженных сил Муаммара Каддафи, и машины, поступившие в качестве помощи от дружественных арабских режимов.

Например, обращают на себя внимание бывшие египетские Т-55 с установленными на башне справа от100-мм орудий инфракрасными прожекторами, закупленными в свое время в Германии.

Эти танки имеют шестиствольные дымовые гранатометные установки и новые средства связи.

ЛНА также получала из АРЕ немного доработанные Т-62, но на этом мероприятии данные бронемашины почему-то не показали, хотя было много обычных "шестьдесят вторых".

Танки Т-72 были представлены, в основном, модификацией М1, хотя в колонне мелькнул достаточно редкий экспортный образец - "Урал-1" середины 70-х годов с оптическим прицелом-дальномером.

Ливия их стала получать в числе первых и, по некоторым данным, в начале 80-х годов они даже успели повоевать в Чаде.

Алексей Моисеев