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Интерфакс-АВН

"Швабе" при поддержке Новикомбанка оснастит Федеральный центр медицины катастроф высокотехнологичным оборудованием

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Логотип Новикомбанка.

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и Новикомбанк подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве по оснащению Федерального центра медицины катастроф необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба холдинга.

"Стороны договорились объединить усилия в целях реализации проекта холдинга "Швабе" по комплексному оснащению Федерального центра медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России. Новикомбанк обеспечит финансовую поддержку проекту в части поставки и установки на базе центра быстровозводимых пневмокаркасных сооружений", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

В сообщении приводятся слова генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева, который сообщил, что сейчас проект находится на начальном этапе реализации.

"Мы готовим ряд поставок необходимого центру оборудования, в том числе для выполнения профильных задач по оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. При поддержке нашего партнера в лице Новикомбанка до конца 2021 года эта работа войдет в активную фазу", - сказал Патрикеев.

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, которую цитирует пресс-служба, в свою очередь отметила, что это важный проект для повышения эффективности отечественного здравоохранения, и Новикомбанк рад предоставить финансирование на его реализацию. "Сотрудничество с холдингом "Швабе" полностью соответствует стратегии банка, нацеленной на поддержку предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию", - сказала Георгиева.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
Медицина
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