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ЦАМТО

Северная верфь готовит фрегат "Адмирал Головко" к швартовным испытаниям

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Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350
Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350.
Источник изображения: © Пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь"

ЦАМТО, 2 июня. На строящемся на Северной верфи (входит в ОСК) втором серийном фрегате "Адмирал Головко" проекта 22350 завершены работы по монтажу и электромонтажу носового и кормового главных распределительных щитов (ГРЩ) и щитов питания с берега.

Подключение двух ГРЩ даст возможность подавать электропитание на все установленные на фрегате системы и оборудование, которые обеспечивают жизнедеятельность заказа.

Сейчас кораблестроители проводят центровку редукторов, турбин, главных дизелей и валопроводов, готовят к сдаче ОТК буксирное устройство и систему пенотушения. На заказе ведутся погрузка и монтаж изделий и оборудования, продолжается подготовка служебных помещений корабля к зашивке.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая борьбу с надводными кораблями, поиск и уничтожение подводных лодок и наземных целей, противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону кораблей и судов, совместные действия с морскими десантами, несение дозорной службы, охрану государственных границ, обеспечение защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
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