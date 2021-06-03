Северная верфь готовит фрегат "Адмирал Головко" к швартовным испытаниям

ЦАМТО, 2 июня. На строящемся на Северной верфи (входит в ОСК) втором серийном фрегате "Адмирал Головко" проекта 22350 завершены работы по монтажу и электромонтажу носового и кормового главных распределительных щитов (ГРЩ) и щитов питания с берега.

Подключение двух ГРЩ даст возможность подавать электропитание на все установленные на фрегате системы и оборудование, которые обеспечивают жизнедеятельность заказа.

Сейчас кораблестроители проводят центровку редукторов, турбин, главных дизелей и валопроводов, готовят к сдаче ОТК буксирное устройство и систему пенотушения. На заказе ведутся погрузка и монтаж изделий и оборудования, продолжается подготовка служебных помещений корабля к зашивке.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая борьбу с надводными кораблями, поиск и уничтожение подводных лодок и наземных целей, противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону кораблей и судов, совместные действия с морскими десантами, несение дозорной службы, охрану государственных границ, обеспечение защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".