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ЦАМТО

Huntington Ingalls Industries поставит ВМС США дополнительные автономные подводные аппараты "Ремус-300"

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REMUS-300
REMUS-300.
Источник изображения: www.naval-technology.com

ЦАМТО, 2 июня. Американская компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о заключении контракта на поставку двух автономных подводных аппаратов "Ремус-300" (REMUS – Remote Environmental Measuring Units) ВМС США.

Поставка должна быть выполнена к середине 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале прошлого года дочерняя компания HII – фирма Hydroid – через подразделение инноваций в оборонной сфере DIU (Defense Innovation Unit) поставила опытный образец аппарата "Ремус-300" для оценки ВМС США как возможное решение в рамках реализации программы создания малых автономных подводных аппаратов нового поколения SUUV (Small-Class UUV). При этом SUUV является частью более широкой программы создания семейства подводных систем (UUV Family of Systems).

По заявлению представителя кампании Hydroid, "Ремус-300" является инновационным решением в сегменте малых автономных подводных аппаратов и создан с использованием опыта разработки и поставки более 400 аппаратов семейства в течение последних 17 лет.

"Ремус-300" представляет собой компактный автономный подводный аппарат, который переносится и применяется расчетом из двух человек. Его диаметр составляет 190 мм, длина – 1850-2510 мм, масса – около 36-58 кг (в зависимости от конфигурации). По диаметру "Ремус-300" сравним с малоразмерным "Ремус-100", но обеспечивает возможность применения на большей глубине (до 305 м).

Аппарат оснащен изменяемыми в полевых условиях, экологически изолированными модулями питания, которые, в зависимости от задачи, позволяют оператору настраивать продолжительность применения на 10, 20 или 30 часов. Обычно "Ремус-300" движется под водой со скоростью 3-4 узла, но ее можно увеличить до 8 узлов, используя высокоскоростные двигатели. Модульная открытая архитектура облегчает интеграцию новых полезных нагрузок, датчиков и алгоритмов.

Разработка "Ремус-300" была завершена в апреле 2021 года. Он может применяться для выполнения задач противоминной борьбы, гидрографических исследований, оценки экологической ситуации, поисково-спасательных работ, а также морских исследований.

Бюджет Министерства обороны США на 2021 ф.г. предусматривает выделение около 28 млн. долл. на НИОКР в сфере малоразмерных автономных подводных аппаратов SUUV до 2025 ф.г.

Данная техника может использоваться для поддержки ряда миссий в ходе экспедиционных операций, включая противоминную борьбу и ведение разведки. Программа предусматривает поставку универсального аппарата SUUV, который может быть легко адаптирован для выполнения требований различных подразделений ВМС США.

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Страны
США
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HII
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