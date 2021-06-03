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РИА Новости

Эксперт увидел "руку Америки" в ситуации с пунктом ВМФ России в Судане

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Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус
Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Решение Судана пересмотреть соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России может быть вызвано давлением со стороны США, которые, вероятно, угрожают Хартуму вернуть его в список террористических государств, заявил РИА Новости в среду вице-президент Лиги военных дипломатов (Россия) Владимир Винокуров.

О намерении пересмотреть решение ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

"Уверен, что в этом замешаны США. Дело в том, что недавно Вашингтон исключил Судан из списка террористических государств и Хартуму не хочется туда возвращаться. При этом американцам сейчас не до суданского направления – они просто не хотят допустить туда нас и Китай", - сказал Винокуров.

Эксперт отметил, что пункт ВМФ в Судане – "очень нужный" проект с точки зрения обеспечения национальных интересов и безопасности. По мнению Винокурова, он стратегически важен, поскольку расположен таким образом, что является одновременно воротами в Индийский океан и Суэцкий канал.

Помимо давления США, за пробуксовкой в переговорах может стоять желание Хартума добиться для себя больших преференций, допустил эксперт. Эффективным рычагом влияния в этом вопросе могут стать поставки российских вооружений, которые ранее уже интересовали Судан.

"Нам нужно продолжать работу дальше – шансы все еще есть. Тут должна себя показать дипломатия и другие агенты внешней политики, даже если Судан повышает ставки на "торгах", есть различные способы договориться. У нас для этого уже есть зарекомендовавший себя способ – не "кэш", а военная техника и вооружения, которые как раз Хартум у Москвы больше всего и просил", - сказал эксперт.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре прошлого года: согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там предполагалось разместить не более четырех российских кораблей одновременно.

В 2017 году занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир заявлял в интервью РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол РФ в Хартуме пояснял РИА Новости, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.

США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году, это влечет за собой санкции и ограничения на экспорт. В октябре 2020 года предыдущая американская администрация пришла к выводу, что Судан в последние шесть месяцев не поддерживал террористов, и получила заверения суданского правительства, что не он будет заниматься этим впредь. Как итог - в конце мая нынешнего года Вашингтон исключил Хартум из указанного списка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Судан
США
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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