США планируют в следующем году потратить более $2,8 млрд на производство и модернизацию ядерного оружия

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - США собираются выделить в следующем финансовом году свыше $2,83 млрд на программы разработки, производства и модернизации ядерного оружия, следует из рассматриваемых в Конгрессе бюджетных документов.

По сравнению с прошлым годом расходы увеличатся на $165,3 млн (6,2%).

Самое большие средства Национальное управление ядерной безопасности, отвечающее за ядерный арсенал США, запросило на продление сроков эксплуатации боеголовок W80 для крылатых ракет воздушного базирования ($1,1 млрд) и ядерных авиабомб B61 для стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit (примерно $772 млн).

Более $691 млн должно быть направлено на программы модификации боеголовок W87 для межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-3 и свыше $207 млн на программу модификации боеголовок W88 для баллистических ракет Trident II D5 для атомных подводных лодок.

Еще $72 млн в следующем финансовом году планируется израсходовать на продолжение разработки новой боеголовки W93 для оснащения баллистических ракет подводных лодок к 2040 году.

Выделения средств на производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2 не предусматривается. Изготовление этих боеголовок мощностью от 5 до 8 килотонн для оснащения части ракет Trident II D5 было закончено в 2020 году. По данным Федерации американских ученых, всего их было произведено около 50 единиц.