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Российская газета

Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара

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Источник изображения: rg.ru

Судно материально-технического снабжения Kharg ВМС Ирана затонуло в Оманском заливе после 20-часового пожара, сообщил Tasnim со ссылкой на пресс-службу второй морской зоны иранского флота.

Корабль водоизмещением 33 тысячи тонн направлялся в международные воды с учебной миссией. Неподалеку от порта Джаск на борту начался пожар. Ликвидировать его своими силами не удалось и после 20-часовой борьбы с огнем экипаж был эвакуирован. Пострадавших нет.

Построенный в Великобритании в 1977 году корабль прослужил в ВМС Ирана 37 лет. Он предназначен для снабжения боевых кораблей топливом и другими запасами, также на его борту могут базироваться три вертолета. Вооружение Kharg состояло из 76-мм артустановки OTO Melara и двух спаренных советских пушек калибра 23 мм.


Антон Валагин

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Страны
Великобритания
Иран
Оман
Продукция
OTO Melara
Компании
Leonardo
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