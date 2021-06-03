Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара

The IRIS Kharg was a 33k-ton fleet replenishment ship built in the UK in the 1970s and handed over to #Iran in the 1980s.

Iran's largest naval vessel, it burned for hours before sinking off the coast of Jask in the Gulf of Oman today. https://t.co/ER00HnUpPj pic.twitter.com/7Rf0YZ9yDk — Kian Sharifi (@KianSharifi) June 2, 2021

Судно материально-технического снабжения Kharg ВМС Ирана затонуло в Оманском заливе после 20-часового пожара, сообщил Tasnim со ссылкой на пресс-службу второй морской зоны иранского флота.

Корабль водоизмещением 33 тысячи тонн направлялся в международные воды с учебной миссией. Неподалеку от порта Джаск на борту начался пожар. Ликвидировать его своими силами не удалось и после 20-часовой борьбы с огнем экипаж был эвакуирован. Пострадавших нет.

Построенный в Великобритании в 1977 году корабль прослужил в ВМС Ирана 37 лет. Он предназначен для снабжения боевых кораблей топливом и другими запасами, также на его борту могут базироваться три вертолета. Вооружение Kharg состояло из 76-мм артустановки OTO Melara и двух спаренных советских пушек калибра 23 мм.

Антон Валагин