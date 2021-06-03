ПСЗ "Янтарь" рассчитывает получить заказы на строительство фрегатов и БДК

Калининград. 2 июня. ИНТЕРФАКС - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в состав ОСК) стремится получить новые контракты в рамках Гособоронзаказа, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Илья Самарин.

"В настоящее время на крупных судостроительных заводах Санкт-Петербурга существует большая загрузка по Гособоронзаказу вплоть до 2030 года. В этой ситуации завод "Янтарь" надеется также принять эстафету в строительстве фрегатов (проекта 22350 - "ИФ") или больших десантных кораблей. В былые времена одновременно один и тот же проект строили на нескольких заводах, что позволяло конкурировать и достигать совершенства", - пояснил Самарин.

По его словам, специалисты завода обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы строить боевые корабли 1 ранга, водоизмещение которых до 10 тыс. тонн. В свое время "Янтарь" сдал флоту несколько больших противолодочных кораблей проекта 1155, к примеру "Адмирал Чабаненко", ТТХ которых не уступают современным фрегатам.

Гендиректор также отметил, что завод обратился в Минобороны с предложением о продолжении строительства серии больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711. Два БДК уже построены и входят в состав Северного флота, еще два строящихся - предназначены для Тихоокеанского флота.

"Мы точно знаем, что на Балтийском и на Черноморском флотах эти БДК будут востребованы. Тем более, что этот проект в процессе строительства также получил определенное развитие и улучшение", - заключил Самарин.