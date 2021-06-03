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Известия.ru

В 2022 году Пентагон рассчитывает потратить $85,5 млрд на разведку

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Администрация Джо Байдена запросила у конгресса США $85,5 млрд на деятельность разведки в 2022 финансовом году. Только на военную программу хотят $23,3 млрд, передает телеканал «Известия». В Пентагоне уверяют, что сумма соответствует стратегическим приоритетам. На какие спецоперации пойдут средства, не сообщается. На 2021 год Пентагон запрашивал $23,1 млрд. Такую же сумму минобороны получило и в 2020 году.

Администрация Джо Байдена запросила у конгресса США $85,5 млрд на деятельность разведки в 2022 финансовом году. Только на военную программу хотят $23,3 млрд, передает телеканал «Известия». В Пентагоне уверяют, что сумма соответствует стратегическим приоритетам. На какие спецоперации пойдут средства, не сообщается. На 2021 год Пентагон запрашивал $23,1 млрд. Такую же сумму минобороны получило и в 2020 году.

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
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