В 2022 году Пентагон рассчитывает потратить $85,5 млрд на разведку

Администрация Джо Байдена запросила у конгресса США $85,5 млрд на деятельность разведки в 2022 финансовом году. Только на военную программу хотят $23,3 млрд, передает телеканал «Известия». В Пентагоне уверяют, что сумма соответствует стратегическим приоритетам. На какие спецоперации пойдут средства, не сообщается. На 2021 год Пентагон запрашивал $23,1 млрд. Такую же сумму минобороны получило и в 2020 году.

Администрация Джо Байдена запросила у конгресса США $85,5 млрд на деятельность разведки в 2022 финансовом году. Только на военную программу хотят $23,3 млрд, передает телеканал «Известия». В Пентагоне уверяют, что сумма соответствует стратегическим приоритетам. На какие спецоперации пойдут средства, не сообщается. На 2021 год Пентагон запрашивал $23,1 млрд. Такую же сумму минобороны получило и в 2020 году.