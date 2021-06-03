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ЦАМТО

В Рыбинске спущен на воду новейший морской транспорт вооружения ВМФ России "Геннадий Дмитриев"

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Судно "Геннадий Дмитриев" на судостроительном заводе "Вымпел"
Судно "Геннадий Дмитриев" на судостроительном заводе "Вымпел".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба судостроительного завода "Вымпел"

ЦАМТО, 2 июня. На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске 1 июня состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшего морского транспорта вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М.

Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия "Вымпел". От имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова судостроителей завода "Вымпел" поздравил начальник службы военно-морской подготовки экипажей судов обеспечения ВМФ Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Анзор Дандамаев.

Он передал рыбинским корабелам слова главкома ВМФ о том, что "завод с честью справляется со строительством судна крупного водоизмещения, хотя ранее на предприятии строились малотоннажные суда. Это говорит о мощном производственном потенциале предприятия "Вымпел".

"Главное командование ВМФ планирует серийное строительство морских транспортов вооружения 20360М. Эксплуатация головного морского транспорта вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М, который сегодня спущен на воду позволит в дальнейшем модернизировать и совершенствовать транспорты этого проекта. Такие суда необходимы Военно-морскому флоту, так как они способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах, в том числе и в Арктической зоне, поскольку имеют ледовый класс корпуса", – привел слова главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в своем выступлении на мероприятии капитан 1 ранга Анзор Дандамаев.

В церемонии спуска на воду также приняли участие генеральный директор предприятия "Вымпел" Евгений Норенко, представители правительства Ярославской области, администрации Рыбинска.

В ходе торжественной церемонии традиционно был отслужен чин освящения корабля настоятелем Вознесенско-Георгиевского храма протоиереем Павлом Кравченко. Крестная мать судна – сотрудница одного из отделов судостроительного завода "Вымпел" Алена Бурова разбила о стальной борт судна бутылку шампанского.

Справочно:

Морской транспорт вооружения проекта 20360М строится по заказу Министерства обороны РФ. Проектант – АО "КБ "Вымпел". Назначение морского транспорта вооружения: прием, хранение и транспортировка вооружений. Водоизмещение полное – более 3600 т, длина – 77 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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