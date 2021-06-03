Су-57 поведет за собой четверых «Охотников»

Один лётчик сможет управлять сразу пятью боевыми единицами. Вчера, 1 июня, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что для нового российского истребителя Су-57 разрабатывается возможность вести за собой до четырёх беспилотников «Охотник».

«Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех «Охотников», — сообщили в ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиастроительной отрасли.

Совместный полёт Су-57 и «Охотника»

О возможности управлять дроном «Охотник» из кабины Су-57 заявлялось и ранее. Но теперь «аппетиты» возросли сразу до четырёх единиц. Учитывая, что Су-57 создан только в одноместной версии, одному человеку придётся управлять сразу пятью летательными аппаратами, несущими вооружение.

По неофициальной информации, размах крыла «Охотника» достигает 19 м, длина аппарата — 14 м. Взлётная масса составляет около 25 т, из них 2,8 т приходится на вооружение. На малых высотах аппарат сможет разгоняться до 1400 км/ч, дальность полёта составит 5000 км. В январе этого года «Охотник» впервые отбомбился, а на вторую половину года намечены ракетные стрельбы российского беспилотника.