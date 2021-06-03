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ЦАМТО

Юрий Слюсарь принял участие в Съезде Союза машиностроителей России

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Юрий Слюсарь
Президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на международной выставке "Гидроавиасалон-2018".
Источник изображения: ТАСС/Лысцева Марина

ЦАМТО, 2 июня. Как уже сообщалось, 1 июня состоялся Съезд Союза машиностроителей России, который объединяет крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики и представляет интересы около трех миллионов работников, занятых в различных сферах промышленности.

На Съезде были подведены итоги деятельности СоюзМаш за предыдущие пять лет работы и намечены векторы развития на ближайшие 5 лет. Генеральный директор ПАО "ОАК" (в составе Госкорпорации Ростех) Юрий Слюсарь, являющийся вице-президентом ОООР "СоюзМаш России" и вице-президентом Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", принял участие в мероприятии.

По завершении съезда Юрий Слюсарь подчеркнул, что СоюзМаш является важной и продуктивной площадкой для обсуждения сложных вопросов и принятия решений, определяющих работу целых отраслей. Он отметил, что совместно с Комитетом Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Комиссией Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК проводится большая работа по совершенствованию законодательно-нормативной базы.

СоюзМаш уделяет большое внимание вопросам развития самолетостроения. В частности, в 2020 году на площадке Союза обсуждались вопросы нормативно-правового регулирования разработки, производства и применения беспилотных летательных аппаратов, совершенствования нормативного регулирования вопросов стандартизации в авиационной промышленности, развития кадрового потенциала отрасли.

ОАК принимает активное участие в мероприятиях СоюзМаш в сфере молодежной и социальной политики. Ежегодно проводится форум "Инженеры будущего", в рамках которого ОАК успешно проводит "Авиационный факультет". Сотрудники предприятий ОАК участвуют в донорских марафонах под эгидой СоюзМаша.

В Съезде приняли участие более 1200 делегатов и гостей. Среди них: руководители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, главы субъектов Российской Федерации, руководители крупных корпораций и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, ведущих технических вузов и научно-исследовательских учреждений, представители финансовых и деловых структур России, а также зарубежные гости.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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