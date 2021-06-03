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ЦАМТО

Главой Союза машиностроителей России переизбран Сергей Чемезов

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 2 июня. Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов переизбран главой Союза машиностроителей России. Такое решение принято на съезде Союза, состоявшемся 1 июня.

На съезде также были подведены итоги деятельности СоюзМаша за предыдущие пять лет и намечены векторы развития на следующую пятилетку.

"За истекшие пять лет мы уделяли значительное внимание совершенствованию нормативно-правовой базы, выступали с инициативами в экономической сфере, укрепляли социально-трудовые отношения, развивали международное сотрудничество. Отделения Союза функционируют в 72 субъектах Российской Федерации. Сегодня СоюзМаш фактически вышел за рамки узкопрофессионального отраслевого объединения и активно содействует достижению национальных целей развития, которые определены президентом России до 2030 года", – отметил Сергей Чемезов.

По словам главы Госкорпорации, СоюзМашу за прошедшие годы удалось выстроить эффективную законотворческую работу: от обращения предприятий, подготовки законопроектов в рамках работы экспертных структур до внесения их в Государственную Думу и последующего принятия. В частности, это касается закона, направленного на защиту интересов предприятий ОПК в части нераскрытия сведений о закупках при выполнении гособоронзаказа.

Кроме того, СоюзМаш проделал большую работу по устранению дискриминации отечественных авиастроителей. Примером может служить законодательное оформление нулевой ставки по НДС для операций по реализации гражданских воздушных судов и работ по их строительству, что способствовало повышению конкурентоспособности российской авиатехники и созданию новых рабочих мест.

Союз также инициировал законы, направленные на снижение издержек предприятий ОПК при расчетах в рамках контрактов гособоронзаказа, которые были приняты в апреле этого года. Предприятия ОПК теперь могут не указывать идентификатор контракта при оплате накладных расходов. Реализация положений документа поможет значительно снизить административные расходы предприятий промышленности при исполнении контрактов гособоронзаказа.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Россия
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Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Союз ПКК
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