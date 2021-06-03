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ЦАМТО

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

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Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» в Порт-Судане
Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» в Порт-Судане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ибрагим Ишак

ЦАМТО, 2 июня. Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил о намерении Хартума пересмотреть соглашение о создании российской военной базы на Красном море.

Трансляцию с выступлением аль-Хусейна вел канал Blue Nile TV, передает "РИА Новости".

"Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря", – отметил он.

Он пояснил, что у Судана есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом интересов страны.

"Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны", – цитирует "РИА Новости" аль-Хусейна.

По словам начальника штаба, военное соглашение между Хартумом и Москвой не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства.

"Оно должно быть одобрено законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения", – заявил он.

Кроме того, аль-Хусейн подчеркнул, что его страна может сотрудничать в военной сфере не только с Россией и Китаем, но также и с США, с 1993 года считавшими Судан государством-пособником терроризма. Вашингтон удалил его из списка лишь в мае этого года.

"Раньше Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху, после того, как Судан был исключен из списка (пособников – прим. ред.) терроризма США, мы можем сотрудничать с США и странами Запада", – заключил начальник штаба.

Как напоминает "РИА Новости", в конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Хартум замораживает действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море. Документ стороны подписали до смены власти в Судане. Вслед за этим сообщением посольство России в Хартуме заявило, что утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ не соответствуют действительности.

О договоренности создать в Судане пункт обеспечения российского флота стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать трехсот человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году президент Судана Омар аль-Башир заявлял "РИА Новости", что обсудил с Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания военной базы на Красном море. Впоследствии посол России в Хартуме пояснял "РИА Новости", что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.

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