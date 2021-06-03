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ЦАМТО

Многоцелевая АПЛ "Казань" прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте

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АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М"
АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

ЦАМТО, 2 июня. В пункт постоянного базирования на Северный флот 1 июня прибыла многоцелевая АПЛ четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М".

На пирсе подводников встречали начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Заозерск.

По докладу командира АПЛ капитана 1 ранга Александра Бекетова, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

От имени командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева с прибытием в пункт постоянного базирования экипаж АПЛ поздравил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев. Он выразил уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки "Казань" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России и отметил, что это уже вторая многоцелевая АПЛ четвертого поколения в составе соединения".

Ранее, 7 мая, в Северодвинске под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова на предприятии "Севмаш" состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России многоцелевой АПЛ "Казань". Подводный крейсер "Казань" зачислен в боевой состав соединения подводных сил Северного флота, того же, где проходит службу головной корабль "Северодвинск проекта 885 "Ясень".

Командует первым экипажем атомной подводной лодки "Казань" капитан 1 ранга Александр Бекетов, которому выпала честь впервые поднять Андреевский флаг на корабле. До назначения командиром "Казани" он был старшим помощником командира на АПЛ "Северодвинск" и имеет большой опыт эксплуатации кораблей данного проекта.

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. "Казань" – головная подводная лодка данного проекта была заложена на АО "ПО "Севмаш" в Северодвинске 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года.

"Казань" – это модифицированная версия подводных лодок проекта "Ясень" ("Ясень-М"). "Ясень" – класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и способны поражать цели на земле, на воде и под водой, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Северодвинск АПЛ
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Севмаш
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
СФ
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