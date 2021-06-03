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Военно-промышленный курьер

Глава «Ростеха» назвал войной «совсем жесткие санкции» против России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Жесткие санкции против России, которые регулярно ужесточают США и Евросоюз, сравнимы с войной против нашего государства. Такое мнение высказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», — отметил он в интервью РБК.

При этом Чемезов подчеркнул, что у России и Европы есть большой взаимный интерес, однако санкции лишают стороны выгодного экономического сотрудничества.

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», - добавил глава госкорпорации.

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Россия
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Компании
Ростех
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Чемезов Сергей
Проекты
Евросоюз
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