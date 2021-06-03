Войти
РИА Новости

NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении

770
0
0
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.

Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности. Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века.

Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по "ядерному вопросу", так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.

В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. "Россия и США обладают примерно 3500–4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности", — добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ.

Первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
07.12.2020
Шпионы прячутся в облаках
11.02.2019
Поединок стратегических культур
02.12.2013
ЕвроПРО против тридцати угроз
02.04.2012
"Обиды" мешают реальным делам
05.03.2012
Математика и стратегия
22.05.2009
Власти выделят допсредства для поддержки ядерно-оружейного комплекса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 12:08
  • 1
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 11:34
  • 2
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году
  • 03.06 10:27
  • 1
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 03.06 09:47
  • 27
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 08:04
  • 116
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 07:17
  • 86
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 03.06 05:54
  • 4
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 03.06 03:25
  • 2
Партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, такого уровня конфронтации с РФ еще не было - Медведев
  • 02.06 23:56
  • 237
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 02.06 19:43
  • 55
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 02.06 19:23
  • 3
Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам
  • 02.06 16:40
  • 1
Около 200 ед. военной и специальной техники поступило в войска ЦВО с начала 2021 года