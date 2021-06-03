БДК ТОФ подавили «Градами» и артиллерией цели на побережье Японского моря

В соответствие с планом боевой подготовки большие десантные корабли (БДК) «Пересвет» и «Ослябя» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота выполнили в Японском море комплекс практических боевых упражнений.

Экипажи БДК совместно с подразделениями морской пехоты провели в бухте Десантная тактико-специальное занятие по погрузке на корабль методом на упор техники и личного состава морского десанта. Затем, действуя в море, корабли поочередно нанесли серию артиллерийских ударов по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника.

Для подавления целей БДК «Пересвет» применил 122-миллиметровую корабельную реактивную систему залпового огня "Град-М".

Далее, в морском полигоне БДК провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника и провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.

Чуть позже большие десантные корабли отстрелялись 76-мм артиллерийскими установками АК-176 и 57-мм артустановками АК-725 по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника и постановили радиоэлектронные помехи.

В ходе учения по противоминной обороне корабельные расчеты вели огонь по макету морской плавающей мины.