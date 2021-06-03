В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS

Свиноводческая ферма компании JBS в в Уортингтоне, США.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Вчера по линии госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством Россией", - сообщил дипломат журналистам.

Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию ее заводов в США.

Президент Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.

Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.