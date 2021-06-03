NI назвал лучшие корабли и подлодки ВМФ России

Опубликована топовая пятерка надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота России. В составленный The National Interest рейтинг вошли два крейсера, две атомные субмарины и корвет. По мнению издания, они не дадут противнику никаких поблажек.

"Петр Великий"

Самый большой не авианосный боевой корабль в мире и флагман Северного флота вооружен до зубов. Он имеет 20 пусковых установок крылатых ракет П-700 "Гранит", противолодочные ракетные комплексы, несколько систем ПВО и 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм. После модернизации крейсер станет еще более смертоносным - зенитный комплекс С-300 сменит более совершенная флотская версия С-400Ф, а главным оружием корабля станет арсенал современных крылатых ракет - в том числе гиперзвуковой "Циркон".

"Князь Владимир"

Стратегический ракетоносец, первая атомная подлодка проекта "Борей-А". Этот тип намного меньше легендарной "Акулы", которую он заменяет, но при этом быстрее и лучше вооружен. Его баллистические ракеты "Булава" - морской вариант МБР "Тополь", заслужившей титул вершины российской ракетной техники.

"Князь Владимир" передан флоту в 2020 году, до 2027-го Минобороны планирует ввести в строй еще шесть кораблей этого класса.

"Казань"

Головная АПЛ проекта "Ясень-М" представляет новое поколение многоцелевых подлодок, вооруженных крылатыми ракетами. Помимо внушительного арсенала из крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и, в перспективе, "Циркон", субмарина отличается малошумностью и скрытностью.

"Маршал Устинов"

Первый из российских ракетных крейсеров типа "Атлант", получивший после модернизации цифровую электронику - в частности новый радар дальнего обнаружения РЛС "Фрегат-М" с АФАР, оптимизированную для обнаружения низколетящих целей. Обновлен весь радиоэлектронный комплекс 186-метрового корабля - в том числе средства РЭБ.

Как и у "Петра Великого", основная задача "Маршала Устинова" - борьба с авианосными группами противника. Главное оружие крейсера - 16 сверхзвуковых крылатых ракет П-500 "Базальт". С воздуха корабль прикрывает система ПВО С-300Ф "Форт" с арсеналов в 64 ракеты.

"Гремящий"

Российский корвет нового поколения вооружен восемью универсальными пусковыми установками для крылатых ракет "Калибр", "Оникс", в перспективе сможет также применять ракеты "Циркон". Корабль олицетворяет новую военно-морскую доктрину России по созданию сил быстрого реагирования из подводных лодок и небольших, но хорошо вооруженных надводных кораблей.

Антон Валагин