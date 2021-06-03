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Российская газета

БМП-1 приняли на вооружение 55 лет назад

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Источник изображения: Г.Шутов /РИА Новости

В 1966 году в Советском Союзе приняли на вооружение боевую машину пехоты БМП-1. Это была первая в мире серийная плавающая боевая машина пехоты. Было выпущено более 20 тысяч экземпляров, в производстве она находилась с 1966-го по 1983 годы.

Разрабатывать машину начали в начале 60-х годов прошлого столетия в специальном конструкторском бюро Челябинского завода под руководством конструктора Павла Исакова. Хотели создать легкую, подвижную и плавающую машину. Предлагали три варианта: колесно-гусеничный, колесный и гусеничный. Каждый имел свои плюсы и минусы. Но остановились на гусеничном варианте.

Боевая машина пехоты получила принципиально новую конструкцию гусениц: движущиеся части не перекрывали друг друга, как на танках, что увеличило ресурс металла и резиновых уплотнителей до восьми тысяч километров.

БМП-1 не была сильно бронированной техникой, она могла выдерживать попадания 23-миллиметровых снарядов с дистанции 500 метров, но была уязвима для неприятельских РПГ или ПТРК.

На вооружении БМП-1 стоит гладкоствольная пушка "Гром"(2А28) калибра 73 миллиметра, способная поражать многие старые танки на расстоянии до 500 метров. На дальних дистанциях в ход пускали противотанковый ракетный комплекс "Малютка".

Боевое крещение машина получила в четвертой арабо-израильской войне. Использовали ее и в Анголе против войск ЮАР, и в Афганистане. В последнем случае не всегда удачно. Условия Афганистана не позволяли обстреливать цели на возвышенностях, тонкая броня крыши пробивалась даже пулеметным огнем.

Несмотря на недостатки, боевая машина пехоты была и остается популярной военной техникой. Всего было выпущено более 20 тысяч экземпляров. И до сих пор многие страны используют БМП-1, в том числе и в вооруженных конфликтах.

В России также продолжается эксплуатация БМП-1. Некоторое время назад была представлена модернизированная боевая машина, получившая обозначение БМА-1АМ "Басурманин". На ней вместо башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" установлен боевой модуль с 30-мм стабилизированным автоматическим орудием 2А72, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронеобъектами противника используется противотанковый ракетный комплекс 9К115 "Метис". Система 902В "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы. Старая радиостанция Р-123М заменена на Р-168-25У-2 с улучшенными характеристиками.


Светлана Цыганкова

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Страны
Ангола
Афганистан
Израиль
Россия
ЮАР
Продукция
2A28
2А72
9M14 Малютка
БМП-1
Метис ПТРК
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