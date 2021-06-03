Войти
Российская газета

Серийное производство легкой РСЗО планируют начать в 2024 году

467
0
0
Источник изображения: Илья Максимов / РГ

В России в 2024 году планируют начать серийный выпуск легкой ракетной системы залпового огня (РСЗО). В нынешнем году ее демонстрационный образец представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Об этом сообщил глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, пишет ТАСС. Он добавил, что демонстрационный образец РСЗО калибра 80 миллиметров разрабатывают за счет собственных средств. Работы планируют завершить в 2023 году, потом начнутся государственные испытания. Об этом чуть ранее писала и "РГ".

Предполагаемый облик РСЗО уже представили Министерству обороны России. В ее основе - неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. В настоящее время конструкторы в рамках научно-исследовательской работы определяют технический облик легкой реактивной системы залпового огня.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-8
Компании
Минoбороны РФ
Технодинамика
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
02.09.2020
Минобороны и НПО "СПЛАВ" подписали контракты на сумму около 30 млрд рублей
01.09.2020
Специалисты ВДВ на "Армии-2020" провели круглый стол по развитию средств десантирования "нового типа"
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
07.09.2016
На "Армии-2016" представили прототип нового шасси для истребителей
15.03.2016
Вертолетчики ЮВО соревнуются в конкурсе "Авиадартс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 12:08
  • 1
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 11:34
  • 2
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году
  • 03.06 10:27
  • 1
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 03.06 09:47
  • 27
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 08:04
  • 116
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 07:17
  • 86
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 03.06 05:54
  • 4
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 03.06 03:25
  • 2
Партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, такого уровня конфронтации с РФ еще не было - Медведев
  • 02.06 23:56
  • 237
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 02.06 19:43
  • 55
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 02.06 19:23
  • 3
Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам
  • 02.06 16:40
  • 1
Около 200 ед. военной и специальной техники поступило в войска ЦВО с начала 2021 года