NORINCO поставила плавающие танки VN16 морской пехоте Таиланда

ЦАМТО, 2 июня. Судя по фото, опубликованным в тайских соцсоцсетях 28 мая, китайская корпорация NORINCO поставила командованию морской пехоты Таиланда партию легких плавающих танков (плавающих бронемашин десанта) VN16.

Как сообщает ресурс Defense-Studies.blogspot.com, три бронемашины VN16, окрашенных в камуфляж морской пехоты Таиланда, были доставлены из Китая на военно-морскую базу "Саттахип" (Таиланд) на борту грузового судна. На фото зафиксирована выгрузка VN16 в присутствии офицеров тайской морской пехоты, а также одна из машин с наклеенным сопроводительным листом на английском языке, в котором указано, что продукт представляет собой бронированную десантную машину VN16, ее размеры, вес и получателя – морскую пехоту Таиланда (Саттахип, провинция Чонбури, Таиланд).

Таким образом, NORINCO поставила машины морской пехоте Таиланда всего через 8 месяцев с момента объявления о выборе ее подрядчиком.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года служба государственных закупок правительства Таиланда опубликовала уведомление, согласно которому, корпорация NORINCO была выбрана поставщиком бронемашин для морской пехоты, стоимость которых составляет 398,143 млн. батов (13 млн. долл.). Тип техники не раскрывался, однако предполагалось, что поставлены будут VN16, продемонстрированные NORINCO в виде модели на выставке Defense and Security Defense в Бангкоке в конце 2019 года.

Другой тендерный документ, опубликованный управлением закупок ВМС Таиланда 9 сентября 2020 года, подтвердил, что приобретение является первым этапом более широкой программы поставки плавающих бронемашин десанта AAV морской пехоте Таиланда. В документе также сообщалось, что закупка будет произведена у национальной компании Chankasem International, которая выступит в качестве импортера.

Первые сведения о выделении командованием ВМС Таиланда средств в объеме 405 млн. батов на начальную покупку трех плавающих боевых машин появились в июне 2020 года. По данным тайских СМИ, ожидается, что для танковой роты корпуса морской пехоты потребуется около 15 машин VN16, поэтому ожидаются дополнительные закупки в 2021-2022 гг.

Как предполагается, техника будет размещена на борту заказанного в Китае для ВМС Таиланда десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД) класса "Тип-071Е". Строительство этого корабля ведется в рамках подписанного с China State Shipbuilding Corporation (CSSC) в сентябре 2019 года контракта стоимостью 4 млрд. батов (130 млн. долл.).

VN16 является экспортной версией легкого плавающего танка ZTD-05, разработанного корпорацией NORINCO специально для подразделений морской пехоты. Он вооружен 105-мм стабилизированной пушкой, позволяющей вести стрельбу боеприпасами различного типа, в том числе бронебойными подкалиберными оперенными снарядами с отделяющимся поддоном (APFSDS), осколочно-фугасными, кумулятивными снарядами, а также запускаемыми через канал ствола 105-мм противотанковыми ракетами с лазерным наведением, разработанными в Китае на базе российской ракеты 9М117 "Бастион". В качестве вспомогательного вооружения используется 7,62-мм спаренный пулемет и 12,7-мм зенитный пулемет.

Корпус и башня VN16 цельносварные, обеспечивают защиту от 25-мм бронебойных снарядов во фронтальной проекции и круговую защиту от 7,62-мм бронебойных боеприпасов. Экипаж VN16 – четыре человека, включая командира, водителя, наводчика и заряжающего. Места для командира и наводчика размещены в левой части башни, заряжающего – в правой. Стандартное оборудование VN16 включает компьютеризированную систему управления огнем, лазерный дальномер и пассивную систему ночного видения. Машина также оснащена системой GPS-навигации и тепловизионной системой.