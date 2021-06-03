Производство авиабомбы «Дрель» могут начать в 2023 году

«Ростех» может начать серийное производство и поставки планирующей авиабомбы «Дрель» в 2023 году. Об этом 2 июня рассказал глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков на съезде Союза машиностроителей России.

«Проект «Дрель», думаю, будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», — цитирует Насенкова ТАСС.

9 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России получат новую планирующую авиабомбу «Дрель» в текущем году.

Российская разработка была представлена еще в 2015 году, а испытания бомбы начались в 2016-м. «Дрель» является новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг. Она способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. Боеприпасом предлагается снарядить самолеты оперативно-тактической авиации.

О том, что «Дрель» поступит на вооружение армии России, стало известно 8 января 2018 года.

В апреле 2018 года британские СМИ назвали новую российскую авиабомбу «сигналом агрессии».