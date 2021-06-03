Войти
ТАСС

Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году

882
3
+2
Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400) во втором полете. Воронеж, 30.03.2021
Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400) во втором полете. Воронеж, 30.03.2021.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Мощность двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3100 л. с., при этом удельный расход топлива на уровне лучших мировых аналогов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная (ОДК) корпорация Ростеха планирует начать серийное производство двигателя ТВ7-117СТ для новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех") Всеволод Елисеев.

"По данной программе планируется получить литеру О1 (серийное производство - прим. ТАСС) и завершить государственные стендовые испытания до 2023 года. Особенность ОКР по военной тематике заключается в том, что для получения литеры О1 требуется серьезный объем летных, ресурсных и специспытаний", - сказал он.

Двигатель ТВ7-117СТ создан специально для нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Мощность двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3100 л. с., на повышенном чрезвычайном режиме - 3600 л. с. При этом удельный расход топлива у двигателя на уровне лучших мировых аналогов. Двигатели ТВ7-117СТ собираются полностью из российских деталей, узлов и комплектующих.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Запуск в серию этого самолета намечен на 2023 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
Ан-24
Ан-26
Ил-112
ТВ7-117
Компании
Ил
ОАК
ОДК УК
Ростех
Похожие новости
08.04.2021
Вице-премьеру Юрию Борисову представили второй опытный образец пассажирского самолета Ил-114-300
01.12.2020
Запустят серию: ОАК получит первый заказ на самолеты Ил-114-300
02.04.2019
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
14.08.2017
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
17.04.2015
На чешском слове в Арктику
3 комментария
№1
03.06.2021 07:42
Президент за них уже сказал,что испытания в этом году закончат,ну какой там- подмахнули ещё 2года не глядя! Когда головы рубить будут ?
0
Сообщить
№2
03.06.2021 09:05
Цитата, Александр008 сообщ. №1
Когда головы рубить будут ?
- интересно другое, кто Президенту доложил такие сроки? Он же не сам их придумал...
0
Сообщить
№3
03.06.2021 10:37
ОДК ещё не довела вертолетный.
Двигатель не отрабатывает назначенный ресурс
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 12:08
  • 1
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 11:34
  • 2
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году
  • 03.06 10:27
  • 1
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 03.06 09:47
  • 27
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 08:04
  • 116
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 07:17
  • 86
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 03.06 05:54
  • 4
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 03.06 03:25
  • 2
Партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, такого уровня конфронтации с РФ еще не было - Медведев
  • 02.06 23:56
  • 237
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 02.06 19:43
  • 55
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 02.06 19:23
  • 3
Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам
  • 02.06 16:40
  • 1
Около 200 ед. военной и специальной техники поступило в войска ЦВО с начала 2021 года