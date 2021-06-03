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ТАСС

Ростех может начать производство планирующей авиабомбы "Дрель" в 2023 году

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Авиабомба "Дрель"
Авиабомба "Дрель".
Источник изображения: gazeta.ru

Планируется, что ее будет практически невозможно распознать на радарах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новейшую планирующую авиабомбу "Дрель" могут начать поставлять заказчику уже в 2023 году. Об этом сообщил журналистам глава холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") Игорь Насенков в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

"Проект "Дрель", думаю, будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию", - сообщил он.

Планирующая авиабомба "Дрель" разработана НПО "Базальт" (входит в "Техмаш"). Предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году. Планируется, что ее будет практически невозможно распознать на радарах.

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Страны
Россия
Продукция
ПБК-500У
Компании
Базальт НПО
Ростех
СМР
Техмаш НПК
Технодинамика
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