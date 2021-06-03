Пентагон начал проверку сообщений об утечке сведений о ядерном оружии в Европе

Пентагон занимается проверкой сообщений о возможной утечке сведений о местоположении военных баз США с ядерным оружием в Европе. Об этом в среду, 2 июня, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Департамент ВВС США изучает пригодность информации, передаваемой с помощью обучающих карточек. По соображениям безопасности, я думаю, вы знаете, что мы не обсуждаем прошлые или текущие протоколы безопасности, всё оружие США надежно и безопасно», — говорится в тексте пресс-брифинга секретаря Пентагона, опубликованного на сайте американского ведомства.

28 мая издание Bellingcat опубликовало материал, в котором сообщалось о том, что американские военнослужащие, которым было поручено охранять ядерное оружие Соединенных Штатов в Европе, за незнанием протоколов безопасности воспользовались общедоступными обучающими приложениями с карточками, тем самым раскрыв сведения о местоположении данного оружия и множество конфиденциальных протоколов.

В публикации издания отмечается, что несмотря на неоднократно просочившуюся информацию о присутствии американского ядерного оружия на территории Европы, его конкретное местонахождение всё еще остается нераскрытым на официальном уровне, а сами власти Соединенных Штатов не подтверждают или же опровергают наличие подобных баз.

Ранее, 29 мая, бывший генерал-лейтенант Александр Карпов заявил о том, что развал ядерной триады Соединенных Штатов может обернуться масштабным конфликтом.

Он добавил, что отечественные средства сдерживания оружия обыкновенного и ядерного типа должны пребывать в высокой степени готовности, как минимум на протяжении ближайшего десятилетия. Спектр их действия закреплен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия.

27 мая министр обороны США Ллойд Остин выступил в поддержку модернизации ядерной триады страны. Он признал, что страна не будет отказываться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые нужны для нормального функционирования ядерной триады страны. Министр напомнил, что Вашингтон намерен скорректировать обнародованную в 2018 году ядерную доктрину.

10 ноября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. Он подчеркнул, что ключевой гарантией безопасности России остается ядерная триада. Как заявил президент, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы.

2 декабря российский лидер отметил, что к середине декабря 2020 года доля современных вооружений и техники в ВС РФ достигла более 70%, а в ядерных силах — 86%. По его мнению, ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны.

Ранее в начале декабря 2020 года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия считает важным именно сейчас подтвердить недопустимость ядерной войны. Он добавил, что основная часть новых систем не подпадает под параметры соглашения о стратегических наступательных вооружениях.