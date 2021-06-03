Плавающая боевая машина десанта Японии: китайская оценка.

Как сообщают китайские специализированные военно-технические издания, оборонно-промышленной компанией "Митсубиши Хэви Индастриз" (Mitsubishi Heavy Industries) с 2015 г. разрабатывается новая плавающая боевая машина десанта. Целью проекта является обеспечение необходимой скорости высадки морского десанта подразделениями морской пехоты Морских Сил Самообороны Японии (МССЯ). Альтернативное обозначение будущего изделия – высокоскоростная плавающая боевая машина (ВПБМ).

Компания Mitsubishi Heavy Industries. Логотип

Новая разработка японских инженеров, как считается, позволит снять с вооружения МССЯ аналогичные американские боевые машины десанта AAV7A1. Последние, хотя и являются надежным средством доставки морского десанта, все же не обладают высокой скоростью.

Согласно заявлениям высокопоставленных японских военных, компания Mitsubishi Heavy Industries самостоятельно выполняет разработку новой плавающей бронемашины и всех комплектующих. Следует отметить, что аналогичные инвестиционные программы в области морского и десантного вооружения руководство Японии открывало в 20-40 гг. прошлого столетия. Работы проводились в рамках подготовки к захвату островных государств в акватории Тихого океана и интервенции на территории Китая, России, Индии и других стран.

Японский плавающий танк тип 2 Ka Mi

Плавающая боевая машина десанта – исходные условия

Китайские специалисты отмечают, что разработка новой ВПБМ потребует значительных финансовых средств. В этой связи, если перспективные машины начнут поступать только на вооружение МССЯ, их стоимость будет слишком высокой даже для официального Токио. С целью поиска новых инвесторов представители компании Mitsubishi Heavy Industries периодически подогревают интерес иностранных военных сообщениями о якобы имеющейся заинтересованности ВМС США в приобретении большой партии рассматриваемой боевой техники.

Разработка по программе EFV

Как известно, американские конструкторы и оружейники уже предпринимали попытку создания ВПБМ в рамках программы «Экспедиционная боевая машина» (Expeditionary Fighting Vehicle, EFV). Однако после анализа объема проведенных работ по ремонту и обслуживанию, расхода топлива и других показателей ВМС США остановили данный проект и продолжили эксплуатацию проверенных временем плавающих бронетранспортеров AAV7A1. Данные плавающие боевые машины десанта (ПБМД) в настоящее время проходят модернизацию.

В базовой версии американская ПБМД оснащается турбированным четырехтактным дизельным двигателем с водяным охлаждением VTA525V мощностью 525 л.с. Двигатель обеспечивает машине максимальную скорость на суше в 72,5 км/ч, а на воде в 7,13 км/ч. Запас хода по шоссе составляет 480 км при емкости топливных баков 641 литр. В отношении плавучести боевой машины десанта известно, что при больших углах крена она склонна к перевороту и последующему возвращению в исходное положение.

Плавающая боевая машина десанта AAV7A1

Китайские специалисты отмечают, что поскольку сборочная линия ПБМД AAV7A1 закрыта уже несколько лет, приобретение новых машин данной модели в США невозможно. Единственное государство, которое располагает необходимым производственным комплексом – Республика Корея.

По данным китайских специалистов, южнокорейская корпорация "Самсунг" (Samsung) приобрела сборочную линию для ПБМД AAV7 еще в 1998 г. и выпустила всего три партии машин данной модели общим количеством 100 ед. Южнокорейские инженеры повысили мощность двигателя, усовершенствовали трансмиссию и подвеску. Модернизированная версия плавающей боевой машины десанта получила обозначение KAAV7.

Военно-политическое руководство Японии пыталось приобрести партию южнокорейских боевых машин. Стоимость контракта оценивалась в 3 млрд. йен. Однако, президент РК Ли Мён Бак заблокировал данную сделку, полагая, что Япония планирует захват спорных островных территорий в Японском море.

Президент Республики Корея Ли Мён Бак

После отказа Samsung от поставки KAAV7 японские дипломаты и военные попытались достичь договоренностей с американскими партнерами о восстановлении сборочной линии оригинальных AAV7A1 в США, но стоимость подобного мероприятия оказалась слишком высокой. Как результат, официальный Токио отказался от приобретения плавающей боевой машины десанта американского производств

Японская разработка

В результате анализа требований, предъявляемых к подразделениям мобильного морского десанта и ТТХ существующих образцов AAV7A1 и EFV, специалисты японской компании Mitsubishi Heavy Industries пришли к выводу о возможности собственной разработки ВПБМ. Согласно расчетам, японская модель позволит доставлять 15 военнослужащих морской пехоты на соответствующую дальность со скоростью от 20 до 24 узлов.

Силовая установка

Как сообщают китайские источники, подобные скоростные характеристики обеспечит газотурбинный двигатель LM500 G7 (максимальная мощность 3000 л.с.). Агрегат создан на базе турбовентиляторного двигателя TF34 производства компании "Дженерал Электрик" (General Electric, США).

Газотурбинный двигатель LM500 G7

В конструкции LM500 G7 использовано около 90 процентов деталей от TF34. Японские конструкторы понимают, что большая мощность ГТД (основа – 14 ступенчатый компрессор со степенью сжатия 14.5:1) напрямую связана с высоким расходом топлива. Рассматриваемый ГТД станет передавать крутящий момент на водометные движители, которые расположены по центру днища машины.

Для обеспечения электропитания на стоянке или при нахождении в засаде экипаж сможет пользоваться вспомогательной силовой установкой. Ею станет дизельный двигатель с водяным охлаждением мощностью 30 л.с. Крутящий момент от дизеля будет передаваться на электрогенератор мощностью 10 кВт. Последний обеспечит подзарядку аккумуляторных батарей, которые в течение нескольких часов смогут питать системы наведения оружия, навигации и радиосвязи. Такое технологическое решение позволит радикально снизить тепловую заметность боевой машины десанта.

Компоновка и особенности конструкции

Китайские специалисты отмечают, что из-за больших размеров и массы, японским конструкторам пришлось разместить моторно-трансмиссионное отделение (МТО) по центру ВПБМ. Тем самым созданы два независимых отсека для экипажа и десанта. Подобное инженерное решение требует установки системы радиосвязи между отсеками. В случае же выхода таковой из строя – десант и экипаж будут лишены возможности обмена информацией.

Дополнительно, в целях обеспечения приемлемого уровня безопасности японским инженерам придется разделить систему автоматического пожаротушения на три модуля. Модули должны отдельно реагировать на возгорание в отсеке для экипажа, МТО и в десантном отсеке.

Прототип ВПБМ японского производства

Высокая скорость передвижения по воде будет обеспечена за счет водоотражающего щита большой площади с гидравлическим приводом. Китайские специалисты полагают, что данный элемент конструкции японской ВПБМ также окажет положительное влияние на защищенность экипажа при обстреле в лобовую проекцию.

Вторым элементом, обеспечивающим необходимую скорость, станет специальный опускаемый откидной спойлер, который позволит корректировать поток воды под днищем. Третьим компонентом, необходимым для обеспечения высокой скорости на воде, станет регулируемая гидравлическая подвеска опорных катков малого диаметра. Подвеска позволит регулировать дорожный просвет, а также втягивать опорные катки и гусеничные траки при входе машины в вводу.

Вместимость и защищенность

По данным китайских изданий, японские конструкторы разработали ВПБМ, экипаж которой состоит из трех человек, а в десантном отсеке предусмотрены места для 15 военнослужащих.

Бронированный корпус ВПБМ изготовлен из алюминиевого сплава марки 2519-Т87. Он обеспечивает защиту экипажа, десанта и моторно-трансмиссионного отделения от обстрела из пулемета калибра 14,5 мм с расстояния 300 м и от осколочного поражения при разрыве 155 мм снаряда на удалении 15 м.

Демонстрация прототипа на заводе компании-производителя

Также возможна болтовая установка керамической брони, что приведет к дополнительному повышению бронезащиты при незначительном увеличении снаряженной массы. Некоторые китайские специалисты полагают, что японская ВПБМ может рассматриваться, как самая защищенная боевая машина морского десанта.

Как сообщается, в настоящее время несколько опытных образцов высокоскоростной плавающей боевой машины десанта японского производства проходят испытания на приморских полигонах.

По материалам публикаций в китайских специализированных военно-технических изданиях «Танки и бронемашины» и «Корабельное знание»