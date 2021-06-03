Минобороны США запросило $23,3 млрд на финансирование военной разведки

Пентагон запросил на нужды военной разведки у конгресса США в следующем финансовом году $23,3 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 1 июня, на сайте оборонного ведомства.

«Министерство обороны опубликовало бюджетный запрос на 2022 финансовый год для программы военной разведки. Общая сумма составляет $23,3 млрд, и она соответствует стратегическим приоритетам министра обороны», — говорится в сообщении.

В Пентагоне пояснили, что раскрытие этой суммы не подвергает угрозе секретные операции в рамках программы, а другие цифры бюджета программы военной разведки и ее детали, по соображениям национальной безопасности, останутся засекреченными.

На нынешний финансовый год ведомство запрашивало для этой программы $23,1 млрд.

9 апреля президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить $753 млрд из федерального бюджета на программы национальной обороны. Средства пойдут в том числе на сдерживание угроз, якобы исходящих из Китая и России.

Непосредственно Пентагону из этой суммы предполагается выделить $715 млрд. Сумма, озвученная Байденом, не соответствует $722 млрд, которые администрация его предшественника Дональда Трампа выделила на 2022 финансовый год. Как сказали на официальном брифинге администрации США, «большая часть» увеличения расходов на оборону пойдет на оплату повышения заработной платы военнослужащих.