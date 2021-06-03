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Назван срок появления 6G в России

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на прогноз Научно-исследовательского института радио (НИИР) и Сколковского института науки и технологий.

Опытная эксплуатация начнется не ранее 2028–2029 годов, а реальное оборудование появится в серийном производстве на рубеже 2030-х годов. 6G в отличие от предыдущих поколений будет управляться искусственным интеллектом, а потребители получат доступ к голографическим звонкам и тактильному интернету. Также в сетях будущего поколения будут использовать технологии искусственного интеллекта для определения оптимального местоположения базовых станций, снижения энергопотребления, обнаружения и устранения аномальных сбоев в работе.

Однако операторы мобильной связи предупреждают, что в условиях отсутствия в России коммерческих сетей 5G рассуждения о шестом поколении связи преждевременны.

Важнейшим отличием 6G будет переход от гигагерцового к терагерцовому диапазону — аналогично тому, как с приходом 5G был осуществлен переход от мегагерц к гигагерцам. Сообщается, что диапазон спектра 6G составляет от 300 гигагерц до 3 терагерц. Он обеспечит терабитную пропускную способность, исчисляемые микросекундами задержки и «невиданные ранее» возможности передачи информации.

15 апреля топ-менеджер Huawei Сюй Чжицзюнь объявил, что внедрение 6G произойдет в течение ближайших десяти лет. Во время выступления на мероприятии Huawei Global Analyst он рассказал, что компания уже изучает новый стандарт, планирует будущее оборудование и рассматривает возможности для его использования.

В феврале стало известно, что Apple начала поиск инженеров для изучения 6G. «У вас будет уникальная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple», — говорится в описании вакансии.


Марина Совина

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Страны
Россия
Проекты
AI
ИТ
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