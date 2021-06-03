KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics

Германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 31 мая 2021 года подписала соглашение о приобретении ею 24,9% акций эстонской компании Milrem Robotics, известной в качестве разработчика безэкипажных гусеничных наземных платформ (робототехнических комплексов) THeMIS и Type-X.

Новая безэкипажная гусеничная наземная платформа Milrem Robotics Type-X Robotic Combat Vehicle в исполнении с боевым модулем (макетным) John Cockerill Protected Weapons Station Gen. II (CPWS II) в экспозиции выставки IDEX-2021. Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2021 года (с) gbp.com.sg

В пресс-релизе сообщается, что Milrem Robotics останется независимой компанией. Обе компании объявили, что они будут тесно сотрудничать в развитии Европейского центра передового опыта военной робототехники (European Center of Excellence for Military Robotics) в Эстонии.

Цель состоит в том, чтобы объединить ноу-хау и опыт обеих компаний для разработки инновационных решений для удовлетворения требований будущих военных миссий, предполагающих взаимодействие экипажных и безэкипажных систем.

"Мы намерены стать европейским центром передового опыта в области безэкипажных технологий и инноваций в робототехнике. Партнерство с KMW способствует дальнейшим инновациям для будущих продуктов и услуг, особенно в области объединения экипажных и безэкипажных систем и решений "датчик-стрелок", - подчеркнул генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяэрси.

"KMW как лидер европейского рынка наземных систем и Milrem Robotics как лидер европейского рынка генеральный директор Milrem Robotics наземных систем идеально совпадают. Наше сотрудничество дает нам возможность работать над инновационными и новыми решениями, которые повлияют на будущее оборонной промышленности. Кроме того, от этого сотрудничества в контексте KNDS также ожидается дальнейшая синергия", - заявил финансовый директор KMW Хорст Ридер.

Целью сотрудничества со стороны KMW является интеграция ведущих современных робототехнических систем в технологические системы KMW.