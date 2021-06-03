Минобороны испытало украинскую САУ «Богдана»: видео стрельб (Обозреватель, Украина)

Минобороны Украины опубликовало запись стрельб новой самоходной артиллерийской установки «Богдана». Автор хвалится, что артсистема сделана на отечественном оборудовании из украинского металла, а калибр орудия соответствует стандартам НАТО. Видео испытаний — смотрите в статье.

Министерство обороны показало испытания опытного образца самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства. Стрельбы прошли на полигоне Широкий Лан в Николаевской области.

Как сообщается на YouTube-канале Ukrainian military TV, испытания состоялись в плановом режиме.

Изюминкой "Богданы" является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании. Он адаптирован под стрельбу боеприпасами стандарта НАТО.

2С22 "Богдана" - перспективная украинская колесная самоходная гаубица. Разработчик САУ - Краматорский завод тяжелого станкостроения.

Именно краматорскими предприятиями разработаны и изготовлены все ключевые компоненты артчасти системы "Богданы", включая ствол самой пушки. К кооперации привлечено около 10 оборонных компаний.

Гаубица должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км с применением активно-реактивного боеприпаса.

На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания. Это обеспечит мобильность и скорость боевой машины и неуязвимость от обратного огня врага.

Впервые эту САУ показали в июле 2018 года, а 24 августа того же года "Богдана" красовалась на военном параде в Киеве.

Мирослав Семенюк