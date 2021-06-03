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Известия.ru

В США предостерегли страны Ближнего Востока от связей с Россией и КНР

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Заместитель помощника министра обороны США Дана Строул предостерегла страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, отметив, что это якобы может поставить под угрозу суверенитет государств.

«Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и военно-космической области. Я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан», — сказала она в ходе вебинара во вторник, 1 июня.

Строул уточнила, что для ближневосточных государств «выбор между сотрудничеством с КНР и РФ или связью с США» должен быть очевиден. По ее словам, возможные выгоды от развития подобных отношений якобы даже нельзя сравнивать.

При этом еще в октябре 2020 года российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Соединенные Штаты так и не сумели разрешить конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему Северной Кореи.

29 мая издание Die Welt опубликовало статью, в которой немецкий политолог Йоахим Краузе заявил, что Китай и Россия якобы создали военный альянс с целью вытеснить США из зон собственных экономических интересов.

После чего 31 мая руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев сообщил, что военный альянс подразумевает, что союзники приходят на помощь партнеру, даже если их интересы не совпадают. По его словам, у России и Китая хватает собственных ресурсов в военном плане.

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