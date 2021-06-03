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Интерфакс-АВН

НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

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Военнослужащий ВС Афганистана
Подготовленный по специальной программе оператор передового авианаведения вооруженных сил Афганистана. Провинция Кабул, 27.12.2016.
Источник изображения: Kay M. Nissen / ВВС США

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены альянса изучают, где можно обучать афганских военных после вывода войск из Афганистана.

"Мы изучаем вопрос об обеспечении военного образования и подготовки (афганских военных) за пределами Афганистана, в особенности спецназа", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны НАТО.

Он отметил, что вывод войск из Афганистана проходит в соответствии с планом, подчеркнув при этом, что альянс сохранит гражданское и дипломатическое присутствие на территории Афганистана и продолжит финансировать деятельность сил безопасности страны.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

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Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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