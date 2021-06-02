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Российская газета

Национальная полиция Камбоджи получила партию вездеходов из Минска

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Источник изображения: rg.ru

Белорусские грузовики повышенной проходимости МАЗ-6317 поступили в подразделения Национальной полиции Камбоджи. О доставке двух десятков бортовых автомобилей в эту страну стало известно в конце прошлого месяца.

В Сети появились фотографии, сделанные во время приема техники местными силовиками в столице государства - Пномпене.

Эти вездеходы с колесной формулой 6х6 хорошо зарекомендовали себя многолетней эксплуатацией. На них устанавливаются бескапотные двухместные кабины со спальным местом. Вес перевозимого груза - более 11500 кг. Собственная масса превышает 25000 кг.

Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 330 лошадиных сил. В то же время имеются варианты с более сильными моторами. Коробка передач - механическая.

Максимальная скорость по шоссе - 85 км/ч. Устанавливаются два топливных бака общей емкостью 550 литров.

На данный момент на шасси этих автомобилей созданы реактивные установки залпового огня БМ-21А "БелГрад", перевозящие дополнительный комплект 122-мм неуправляемых боеприпасов.

На проходившей в Минске 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX в мае 2019 года была представлена новая версия 220-мм РСЗО "Ураган". Для работы с ней на платформе МАЗа создана транспортно-заряжающая машина.

Минский автомобиль также использовался для глубокой модернизации зенитного ракетного комплекса "Оса".


Алексей Брусилов

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Страны
Белоруссия
Камбоджа
Продукция
Град РСЗО
Оса-АКМ
Ураган РСЗО
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