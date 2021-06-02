Чешский министр оказал большую услугу российским спецслужбам

Полный список законспирированных сотрудников чешской разведки, как предполагают чешские СМИ, стал известен контрразведке России. А виноват в этом не к месту длинный язык вице-премьера правительства Чехии Яна Гамачека. Как такое произошло и какие последствия этот скандал будет иметь для всех чешских спецслужб?

В Чехии разгорается очередной скандал с участием первого вице-премьера Яна Гамачека. Того самого, который утверждает, что Петров и Боширов взорвали склад во Врбетице. На этот раз чешские СМИ обвиняют его в том, что в одном из интервью чешскому телевидению Гамачек выдал всю агентурную сеть чешской разведки в Москве, поставил под угрозу жизнь и безопасность этих людей, а также оказал российским спецслужбам огромную услугу.

И те, кто так считает, во многом правы. Ян Гамачек в эфире чешского телевидения рассказал следующую историю.

За два дня до обнародования информации о том, что склады во Врбетице якобы взорвали российские диверсанты, то есть 15 апреля вечером, в здании министерства внутренних дел Чехии проходило секретное совещание. Гамачек, напомним, помимо прочих должностей еще и глава МВД. На совещании присутствовал руководитель чешской разведки (видимо, имеется в виду Марек Шимандл). Они, по словам Гамачека, "сидели до ночи" и решали, как оперативно вывести из России чешских сотрудников. По контексту понятно, что Гамачек имел в виду сотрудников чешской разведки, находившихся в России не под дипломатическим прикрытием.

"Мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из РФ]", – цитируют слова вице-премьера чешские СМИ.

Напомним, что после дипломатического кризиса между Москвой и Прагой из российской столицы были массово высланы практически все сотрудники чешского посольства. Для их эвакуации на родину из Праги прилетел специальный самолет, принадлежащий министерству обороны Чехии. Это и был "спецборт", о котором сказал Гамачек.

Вообще в этом высказывании Гамачека прекрасно сразу все. Для начала становится понятно, что, затевая всю эту еретическую историю про Петрова и Боширова, подкладывавших бомбу во Врбетице, чешские политики прекрасно понимали, к чему это приведет. За два дня до начала скандала они уже осознавали, что им придется посылать в Москву "спецборт". Сидели и просчитывали последствия.

И Гамачек прав в том, что сотрудники чешской разведки, не имевшие дипломатического иммунитета, будучи схвачены за руку, действительно могли получить по российскому УК серьезные сроки. Статья 276, известная как "смерть шпионам!". От десяти до двадцати лет строгого режима.

Во-вторых, вице-премьер Чехии одним махом признался в том, что Прага имела (имеет?) на территории России действующих сотрудников разведки, работающих под прикрытием. Как бы бизнесменов, как бы журналистов, как бы ученых и преподавателей. И не одного.

Все шпионят, все лгут. Но, как справедливо указывают чешские СМИ, ни в одной стране мира ни один ответственный политик и руководитель никогда не скажет такое в открытом медийном пространстве. Шпионаж – фигура умолчания. Мы, конечно, знаем, что чехи в Москве шпионят, но публичное признание этого от вице-премьера есть признание вмешательства во внутренние дела России и незаконной деятельности на территории РФ. За это, конечно, войну не объявляют, но вменяемые люди так не поступают.

Сколько конкретно положений о секретности нарушил в одной фразе Гамачек – пусть подсчитывают в Праге. Вообще сам факт такого совещания, как и его повестка и участники, сами по себе должны быть секретны. Даже перемещения в пространстве начальника разведки в приличных странах часто секретятся. Хотя бы из соображений безопасности, но и просто информация о том, куда и когда Марек Шимандл ездил и где сколько времени провел, и в какой компании, тоже может быть поводом для размышлений.

Но больше всего интереса вызвал тот самый уникальный способ, который, как следует из слов Гамачека, и придумали на том совещании, чтобы вывезти из России легендированных сотрудников чешской разведки. В Праге подумали и решили, что все-таки их надо вывозить из России на рейсовых самолетах в сторону Европы. Ну не на лошадях же они через горы к своим пробивались с наклеенными бородами?

Про эвакуацию на рейсовых самолетах придумали чешские журналисты и поддержавшие их местные эксперты, включая бывшего начальника разведки Карела Рандака. Он очень возмущается и прямо обвиняет вице-премьера Гамачека в том, что тот своими словами подверг опасности сотрудников чешской разведки, да и вообще практически обрушил всю агентурную сеть в Москве. И он по-своему прав.

Механизм такой. Внимательно послушав спич Гамачека (видео доступно в Сети), любой уважающий себя сотрудник контрразведки просто поднимет все летные списки пассажиров, улетевших из Москвы и Санкт-Петербурга условно "на запад" 16–17 апреля и фосфоресцирующим фломастером подчеркнет всех граждан Чехии и лиц с условно чешскими или словацкими фамилиями. Затем последует рутинная проверка личности. Кроме того, особое внимание привлекут те чехи, которые именно что вдруг сорвались 16–17 апреля с насиженного в Москве места. Им неожиданно стало "в Париж по делу срочно". Жил человек размеренной жизнью, торговал чем-то, или заметки писал, или диссертацию готовил про Достоевского – и вдруг как не стало его.

Уйдет на это максимум два дня, и мы получим полный список легендированной агентуры чешской разведки в России.

Мы будем знать их легенды, как они готовились и, что дополнительно интересно, в каких кругах вращались, о чем разговаривали с россиянами и что хотели узнать. То есть получим примерный перечень тем, которые очень интересуют и Прагу, и "старших братьев" по разуму чешской разведки. Выяснится сразу все: от механизма внедрения до методик разработки.

Конечно, те, кто уехал, уже не вернутся, даже если у них тут магазинчик и диссертация. Но они навсегда останутся в анналах – с именами, фотографиями и послужным списком. И если кто-то из них снова появится хоть в Минске, хоть в Белграде, хоть в Бейруте, мы будем точно знать, зачем он там. Фактически этих людей чешская разведка может отправлять на пенсию. Как оперативники они далее бесполезны в любой точке земного шара. А ведь почти наверняка это русскоговорящие товарищи. У этой увлекательной игры есть еще множество дополнительных опций, перечислять которые слишком долго. Просто чешская версия с рейсовыми самолетами может быть подвергнута критике.

Во-первых, сейчас, если кто забыл, пандемия и локдаун. Мало что куда летает. В Прагу из Москвы вообще ничего не летает. И не ездит. Активность частных извозчиков (вот эти вот "Бомбардье" и "Сессны", которые 40 тыс. евро просят в один конец) на чешском направлении отмечена в указанные даты не была. С одной стороны, это облегчает работу контрразведки – заметно меньше списков пассажиров придется просмотреть. Но, с другой стороны, тут уж действительно надо было целое совещание проводить в пражской ночи, чтобы разобраться в показаниях онлайн-табло московских аэропортов. Что там куда летит.

Были варианты проще и куда более подходившие для экстренной эвакуации. Например, все та же Белоруссия, которая в то время во все стороны летала.

Туда можно доехать хоть на такси. И паспорт показывать не надо, и билет не покупать. Ни в какие базы данных не попадешь. Та же история с Грузией. На архонском автовокзале во Владикавказе грузинские таксисты вас за три копейки куда угодно отвезут. Еще и без очереди через границу провезут.

Возможно, что идея экстренной эвакуации исходила не от Гамачека, а от Марека Шимандла. Он мужчина разумный, специалист по кибербезопасности, по-русски хорошо говорит. Он вполне мог предположить, что если дела пойдут так, как они действительно пошли, то первое, что сделает российская контрразведка – похватает всю эту агентуру в назидание потомкам. Так что само решение об эвакуации было вполне разумным. Просто такой неожиданный исход из Москвы "тихих чехов" (по аналогии с "тихим американцем") в любом случае привлек бы внимание контрразведки. И без откровений Яна Гамачека.

Другое дело, что в Праге не прекращается бесконечная война кланов и группировок в правительстве и вокруг него. На Гамачека сейчас накинулись сразу все, а он уже несколько месяцев представляет собой идеальный манекен для битья. Причем часто его даже не надо просить давать поводы для насмешек и критики. Он и так собирается судиться с половиной пражских газет, грубит журналистам и не отвечает на СМС. В таком контексте ни одно высказывание вице-премьера не остается незамеченным. При прочих равных и эту фразу Гамачека в любой другой стране постарались бы заретушировать или вообще отовсюду вырезать. Но теперь птичка уже улетела и громко каркает с дерева. И, возможно, некоторым россиянам, неожиданно обнаружившим пропажу чешского приятеля или коллеги, придется узнать много нового и увлекательного.

Евгений Крутиков