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ТАСС

Россия и Иран договорились развивать контакты в оборонной сфере

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

По информации Минобороны РФ, стороны "подтвердили настрой на углубление диалога"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Замглавы министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны и поддержки ВС Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши двустороннее сотрудничество на встрече в Москве. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, стороны "подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере".

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Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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