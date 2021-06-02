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Süddeutsche Zeitung (Германия): Шпионская афера. Как АНБ подслушивало через Данию

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Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник изображения: © AP Photo, Michael Kappeler/Pool via AP

То, что Агентство национальной безопасности США прослушивало европейских политиков, прежде всего Ангелу Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера, известно уже несколько лет. Но на днях появились сведения о шокирующей роли Службы военной разведки Дании. АНБ использовало эту страну из-за ее близости к России.

Двое смеющихся мужчин, сидящие в кожаных креслах - так Барак Обама, тогда президент США, и Пеер Штайнбрюк, тогда кандидат на пост канцлера ФРГ от СДПГ, изображены на одной из официальных фотографий, сделанных во время их встречи летом 2013 года. В тот день 19 июня Обама уделил гостю 40 минут, они говорили, как было объявлено позже - так как пресса допущена не была - о безработице среди молодежи и о финансовом кризисе. Пеер Штайнбрюк передал Обаме обрамленную фотографию Вилли Брандта и Джона Ф. Кеннеди, сделанную во время легендарной поездки Кеннеди в тогда еще разделенный Берлин.

Но на самом деле Штайнбрюк, как он вспоминает сегодня, затронул в беседе с Обамой еще одну тему, а именно - аферу с АНБ. Незадолго до этого начались разоблачения Эдварда Сноудена: бывший сотрудник американских спецслужб в том июне 2013 раскрыл сведения о том, насколько масштабно американское Агентство национальной безопасности нелегально подслушивало переговоры по всему миру.

У Штайнбрюка было ощущение, что "схватил вату"

В течение нескольких недель его разоблачения и произошедшее затем бегство в Россию не сходили с первых страниц газет. Кандидат на пост канцлера от СДПГ, как он рассказывает сегодня, был удивлен, и в то же время он хотел знать, что скажет об этом Обама, который был очень популярным президентом не только в Германии. Почему США и их спецслужбы подрывали доверие своих друзей?

Но ответы Обамы были маловразумительными. У Штайнбрюка было ощущение, как он говорит, что он "хватался за вату" - он ставил вопросы, но его фразы зависали где-то в воздухе между двумя мужчинами. "Президент не хотел об этом говорить", отделался парой коротких предложений о своем долге защищать американский народ и о трудностях контроля над спецслужбами. И все. Штайнбрюк любит использовать образные выражения, и об этом эпизоде он говорит так: это было похоже на кусок мыла, который невозможно удержать в руке.

Почти восемь лет спустя практически уже нет никаких сомнений в том, что АНБ в числе прочих подслушивало и Пеера Штайнбрюка. Об этом источники в спецслужбах сообщили команде датской телерадиокомпании DR, которая вместе с целым рядом международных средств массовой информации, в том числе, с газетой "Зюддойче цайтунг", телерадиоканалами NDR иd WDR расследовали это дело. Согласно полученным ими данным, АНБ подключилось к телефону Штайнбрюка с помощью специальной программы, обслуживанием которой занималась Служба военной разведки Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste/FE).

Масштабы датско-американского сотрудничества были до сих пор неизвестны

Бывший кандидат на пост канцлера был не единственным объектом разведывательной деятельности. Ими стали также федеральный канцлер Ангела Меркель и тогдашний министр иностранных дел, а ныне федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и помимо них, скорее всего, высокопоставленные политики из Швеции, Франции и Норвегии. Это было установлено в ходе внутреннего анализа периода с 2012 по 2014 годы, проведенного FE.

То, что АНБ прослушивало Меркель и Штайнмайера, известно уже несколько лет, чего нельзя сказать о Штайнбрюке. Так же мало было известно о масштабах датско-американского сотрудничества.

Слежка за тремя немецкими политиками, которые тогда были самыми важными фигурами немецкой политики, означает расширение и интернационализацию датской аферы, которая в прошлом году ввергла Службу военной разведки Дании в самый тяжелый кризис с момента её образования. Все её руководство вынуждено было подать в отставку, это коснулось и ее шефа Томаса Аренкеля (Thomas Ahrenkiel). Он уже был отобран для новой должности, заступить на которую ему не пришлось: послом в Германии.

Близость к России сделала Данию привлекательной для американской электронной разведки

Тут нужно сделать небольшое отступление, чтобы объяснить, как уже завершенная афера с АНБ вновь настигла Данию в 2020 году. После того как Эдвард Сноуден в 2013 году разоблачил шпионские операции своей страны по всему миру, многие спецслужбы решили провести нечто вроде внутренней проверки. В том числе и FE, датская зарубежная и военная разведывательная служба. FE, как и спецслужбы многих других стран, плотно сотрудничала с АНБ. Для американской электронной разведки Данию делала привлекательной, прежде всего, ее близость с Россией.

Американцам было разрешено использовать секретную датскую станцию прослушивания Сандагергард, находящуюся в окрестностях Копенгагена, откуда удавалось подключаться к огромному количеству коммуникационных каналов и прослушивать переговоры, читать электронные сообщения и так далее. Датчане, так же, как и немцы, использовали программу X-Keyscore, разработанную АНБ и перенятую в FE. О существовании этой программы и о ее возможностях и сообщил Эдвард Сноуден.

Секретная операция "Дунхаммер"

В 2014 году группу технически подкованных сотрудников внутри FE стало беспокоить датско-американское сотрудничество, о чем сообщают многие источники телерадиокомпании DR. Конкретно они опасались, что американцы могут злоупотребить шпионским гостеприимством и начать прослушивать и датских граждан.

Чтобы выяснить это вопрос, в 2014 году была начата секретная операция под кодовым названием "Дунхаммер". Так как датчане не хотели ставить своих главных союзников в неловкое положение, с соблюдением строгой секретности работу поручили четырем тщательно отобранным сотрудникам. Что конкретно исследовала эта группа и как она это делала, неизвестно. Но очевидно, что был проанализирован селекторный список, который АНБ использовало в период с 2012 до 2014 года. То есть, датчане проверили, какие телефонные номера и адреса электронной почты интересовали американцев больше других. Весной 2015 года группа закончила работу и в мае представила детальный отчет руководству службы.

То, что, согласно источникам компании DR, содержалось в этом отчете, шокировало: оказалось, что АНБ в данный период шпионило за объектами в датском министерстве финансов, министерстве иностранных дел и в одной из фирм, производящей оружие. И получилось, что датская служба разведки помогала следить за собственным правительством. Это было чудовищно и совершенно противозаконно.

Но и это было еще не всё. Служба FE через трансатлантический кабель, концы которого выходят на сушу в Дании, подключилась к важным объектам самых близких союзников Дании. Это, по сообщениям инсайдеров, явно проистекает из отчета группы "Дунхаммер", и тем не менее эти данные до сих пор хранились в тайне. Судя по всему, отчет положили под сукно, пока летом 2020 года DR не опубликовала свое сенсационное расследование, в ходе которого было установлено, какие объекты в Дании тогда прослушивало АНБ.

Одного этого было достаточно, чтобы вызвать скандал в датском обществе. Кроме того, уже при взгляде на титульный лист отчета группы "Дунхаммер" становится ясно, что руководство службы читало отчет и одобрило его. То есть очевидно, что уже в мае 2015 года руководство датской разведслужбы было проинформировано о поведении американцев.

Меркель подтвердила, что узнала обо всем лишь после этого расследования

В прошлом году утверждалось, что источники в спецслужбах хранили в тайне идентичность политиков из союзных Дании государств Швеции, Норвегии, Франции и Германии. Но теперь DR установила три немецкие фамилии, а именно Штайнбрюк, Меркель и Штайнмайер, а также то, что их прослушивали целенаправленно и сознательно, а не в общей массе. При этом были скачены и некоторые данные. По сведениям газеты "Зюддойче цайтунг", телерадиоканалов NDR и WDR, о результатах своего расследования датчане не проинформировали своих немецких коллег, не говоря уже о немецком правительстве, ни в 2015, ни в 2020 году.

В ответ на запрос канцлер Ангела Меркель подтвердила, что узнала о произошедшем только благодаря расследованию, но более подробно говорить об этом деле не захотела. Федеральный президент Штайнмайер заявил, что "не имел понятия" о возможной слежке за собой силами датских спецслужб. И Меркель, и Штайнмайер подчеркнули, что ничего не могут сказать о правдивости обвинений в шпионаже.

Датское правительство ушло в оборону. Из пресс-службы министра обороны Трине Брамсен заявили, что там не собираются "заниматься спекуляциями относительно каких-то сообщений в прессе или тому подобного", но в то же время согласились, что "систематическое прослушивание ближайших союзников неприемлемо". Американское АНБ на запрос не ответило. А что же Пеер Штайнбрюк, который до сих пор ничего не знал о возможной слежке за своими коммуникациями? Разве он не возмущен? По его словам, это, конечно, политический скандал. "Но нет, я не обижен. Это меня повеселило, это ведь своего рода гротеск".


Антониус Кемпман (Аntonius Kempmann), Георг Масколо (Georg Mascolo), Фредерик Обермайер (Frederik Obermaier), Бастиан Обермайер (Bastian Obermayer), Райко Пинкерт (Reiko Pinkert)

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