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Naked Science

В Сети нашли фотографию модели китайского стелс-вертолета

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Источник изображения: naked-science.ru

Специалисты обратили внимание на фото, на котором запечатлена модель нового китайского малозаметного вертолета. В качестве базовой версии, скорее всего, выступил Z-20 — «копия» американского UH-60 Black Hawk.

На модель обратил внимание @HenriKenhmann, который управляет сайтом Eastpendulum.com. По его словам, источник снимка — Китайский институт исследований и разработок вертолетов. Это дочерняя организация знаменитой государственной корпорации AVIC.

Малозаметный вертолет, скорее всего, разработали на базе китайского Z-20, который называют копией знаменитого американского многоцелевого Sikorsky UH-60 Black Hawk.


Модель китайского стелс-вертолета / ©HenriKenhmann

Последний существует во множестве разных версий, в том числе малозаметной. Именно такую машину использовали в операции «Копье Нептуна», целью которой был лидер исламистской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории России) Усама бен Ладен.

Хвостовая часть использовавшегося Командованием специальных операций США секретного малозаметного варианта многоцелевого вертолета семейства UH-60

Источник изображения: thedrive

В прошлом году в Сеть выложили снимок вертолета, который может быть прототипом малозаметного Black Hawk, задействованного в знаменитой операции. Скорее всего, машину построили на основе вертолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Sikorsky EH-60.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
UH-60
Компании
AVIC
Sikorsky Aircraft
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