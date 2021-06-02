В Сети нашли фотографию модели китайского стелс-вертолета

Специалисты обратили внимание на фото, на котором запечатлена модель нового китайского малозаметного вертолета. В качестве базовой версии, скорее всего, выступил Z-20 — «копия» американского UH-60 Black Hawk.

На модель обратил внимание @HenriKenhmann, который управляет сайтом Eastpendulum.com. По его словам, источник снимка — Китайский институт исследований и разработок вертолетов. Это дочерняя организация знаменитой государственной корпорации AVIC.

Малозаметный вертолет, скорее всего, разработали на базе китайского Z-20, который называют копией знаменитого американского многоцелевого Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Une maquette d'hélicoptère de transport à faible observabilité de CHRDI, probablement dérivé du Z-20. Le #drone à effet de sol en arrière plan est tout aussi intéressant. pic.twitter.com/iEbA80uyRc - East Pendulum (@HenriKenhmann) May 28, 2021

Модель китайского стелс-вертолета / ©HenriKenhmann

Последний существует во множестве разных версий, в том числе малозаметной. Именно такую машину использовали в операции «Копье Нептуна», целью которой был лидер исламистской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории России) Усама бен Ладен.

Хвостовая часть использовавшегося Командованием специальных операций США секретного малозаметного варианта многоцелевого вертолета семейства UH-60 Источник изображения: thedrive

В прошлом году в Сеть выложили снимок вертолета, который может быть прототипом малозаметного Black Hawk, задействованного в знаменитой операции. Скорее всего, машину построили на основе вертолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Sikorsky EH-60.