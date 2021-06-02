Шведский долгожитель

Тренировка расчётов ручных противотанковых гранатомётов «Карл Густав» m/48

В новейшей истории военного дела вряд ли можно найти столь простое и эффективное оружие, как миномёты и ручные гранатомёты. Любая такая принятая на вооружение удачная конструкция имеет все шансы пережить своих создателей, оставаясь в строю долгие десятилетия. В этом отношении нам, конечно, прежде всего известен «великий и ужасный» советский ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7, однако есть не менее живучие долгожители подобного класса и зарубежом.

Шведский ручной 84-мм нарезной противотанковый гранатомёт «Карл Густав» образца 1948 года был разработан фирмой «Бофорс» на основе 20-мм динамореактивного противотанкового ружья образца 1942 года. Оригинальная конструкция ПТР в силу быстро растущей толщины брони танков потенциальных противников быстро сошла со сцены, а вот потомок оказался крайне удачным.

На протяжении своей почти 75-летней истории состоявший и продолжающий состоять на вооружении четырёх десятков армий гранатомёт непрерывно совершенствовался в двух направлениях — расширения номенклатуры боеприпасов, в которую, кроме бронебойных, вошли осколочные, дымовые и осветительные снаряды, а также снижения веса. Если первые модификации «Карла Густава» весили более 16 кг, то в дальнейшем гранатомёт удалось за счет применения более легких сплавов и пластика облегчить более чем вдвое, до 6,8 кг. Применение наиболее современных гранат с тандемной боевой частью позволяет поражать бронетехнику с толщиной брони до 500 мм на дистанциях до 600 метров.

В ролике представлена тренировка расчётов гранатомётов «Карл Густав» армии Норвегии — одного из главных импортеров шведской классики.