«Панцирь» по-китайски

У Китая на вооружении появился новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК). Вчера, 31 мая портал globaltimes.cn сообщил о том, что компания China South Industries Group (CSGC) передала армии первые самоходные системы ПВО нового типа.

«Самоходная зенитная установка, независимо разработанная китайской оружейной промышленностью, оснащена передовыми радиолокационными системами и системами управления огнем и может выступать в качестве автономной боевой единицы, что делает ее высококлассным продуктом среди других зенитных орудий», — сообщили в эфире телеканала CCTV.

Новый китайский ЗРПК Источник изображения: Кадр с эфира телеканала CCTV

«В этом оружии используется одноствольное орудие калибра 35 миллиметров с такими же боевыми возможностями, что и у его двуствольных предшественников, поскольку в нем используется совершенно новый поворотный автомат заряжания, который значительно увеличивает его скорострельность», — сообщили в пресс-службе CSGC.

Неназванный ЗРПК оснащается 35-мм автоматическим орудием и двумя ракетами класса «земля-воздух». Боевой модель расположен на поворотной платформе на базе колесного шасси 8×8. Для обнаружения целей используется комбинированная система, включающая традиционную РЛС и оптический модуль. При этом поражение целей возможно и в движении, что позволяет установке сопровождать механизированные войска.