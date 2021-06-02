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Военно-промышленный курьер

Британских рейнджеров бросят на завоевание Африки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Начальник Генерального штаба армии Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что решение Соединенного Королевства создать новый полк рейнджеров было продиктовано необходимостью разместить долгосрочные подразделения специальных операций в странах-партнерах с упором на африканский континент.

Мир становится все более непредсказуемым и неопределенным. Ожидается, что новый полк, состоящий из четырех батальонов, начнет службу уже в этом году, пишет Defence News, цитируя британского военного.

Английский спецназ действует по образцу американских зеленых беретов. Проанализировав оборонные возможности страны, власти планируют выделить на рейнджеров 120 миллионов фунтов стерлингов на следующие четыре года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
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