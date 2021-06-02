Главный испытательный космический центр им. Г.С.Титова обеспечил проведение 11 запусков космических аппаратов

Боевые расчеты космических войск ВКС в зимний период обучения провели несколько пусков ракет космического назначения с «Плесецка», дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, в Минобороны РФ.

«По итогам зимнего периода обучения, завершившегося в Вооруженных Силах РФ 31 мая, боевые расчеты космических войск ВКС провели три пуска ракет космического назначения с космодрома «Плесецк», среди которых два пуска ракет-носителей (РН) среднего класса «Союз-2.1б» и один пуск РН тяжелого класса «Ангара-А5», - говорится в сообщении, поступившем в Интерфакс.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что «специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова обеспечили проведение 11 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур».

«Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС провели более 220 тысяч сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки», - сообщили в Минобороны РФ.

По их данным, специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) космических войск ВКС провели более 1700 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов.

Специалисты обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 160 космических объектов, выдали пять предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.