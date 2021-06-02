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Иностранцы заинтересовались российским беспилотником

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иностранные партнеры проявляют интерес к российскому разведывательно-ударному беспилотнику (БЛА) «Орион-Э».

Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что на «Орион-Э» «уже есть потенциальные заказчики». При этом Шугаев отказался сообщить число заинтересованных стран.

EADaily добавляет, что «Орион» - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг.

По данным «Рособоронэкспорта», беспилотник предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В российские Вооруженные силы БЛА поступает в ударном варианте.

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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