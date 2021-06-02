Иностранцы заинтересовались российским беспилотником

Иностранные партнеры проявляют интерес к российскому разведывательно-ударному беспилотнику (БЛА) «Орион-Э».

Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что на «Орион-Э» «уже есть потенциальные заказчики». При этом Шугаев отказался сообщить число заинтересованных стран.

EADaily добавляет, что «Орион» - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг.

По данным «Рособоронэкспорта», беспилотник предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В российские Вооруженные силы БЛА поступает в ударном варианте.