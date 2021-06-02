Bellingcat (Великобритания): американские солдаты раскрывают секреты ядерного оружия через обучающие карточки

Так называемые специалисты по расследованиям, отрабатывающие в основном российскую тематику, заинтересовались вопросом сохранения военной тайны на армейских базах США в Европе. Представление об американских вооруженных силах как о мощной военной организации с железной дисциплиной и отработанными правилами на все случаи жизни оказалось, мягко говоря, не совсем верно. Об этом свидетельствует материал, выпущенный группой Bellingcat.

Американские солдаты, выполняющие задачу по хранению и обслуживанию ядерного оружия в Европе, несут огромную ответственность. Правил безопасности великое множество, они очень подробны, и их надо знать наизусть. Чтобы упростить этот процесс, некоторые военнослужащие используют обучающие приложения с находящимися в открытом доступе дидактическими карточками. Тем самым они непреднамеренно раскрывают большое количество секретной информации об американском ядерном оружии и о базах, на которых оно хранится.

О находящемся в Европе американском ядерном оружии давно и подробно известно по ставшим достоянием гласности документам, фотографиям и рассказам отставных военных. Официально его конкретное местонахождение остается государственной тайной, и власти не подтверждают, но и не отрицают его наличие.

Многие активисты и парламентарии из некоторых европейских стран полагают, что такая двусмысленность препятствует проведению открытых и демократических дебатов по вопросу о том, правильно или ошибочно размещать на своей территории ядерное оружие.

Но на обучающих карточках, которые штудируют солдаты, отвечающие за охрану и сохранность такого оружия, указаны не только базы, но и точное местоположение укрытий с "горячими" хранилищами, в которых может находиться ядерное оружие.

Там также детально излагаются такие подробности охраны объектов, как местонахождение камер, график патрулирования объектов, секретные слова, сигнализирующие об угрозе часовому, и уникальные идентификаторы, которые должны быть на значках, дающих право прохода в запретную зону.

Подобно аналоговым дидактическим материалам, обучающие приложения с карточками являются популярным учебным пособием. На одной стороне карточки написаны вопросы, а на другой даны ответы. Проведя в интернете элементарный поиск несекретных терминов, имеющих отношение к ядерному оружию, группа Bellingcat обнаружила карточки, которыми пользуются военнослужащие на всех шести европейских военных базах, где хранится ядерное оружие.

В беседах с представителями Bellingcat эксперты рассказали, что такие действия военных являются серьезным нарушением протоколов безопасности и вызывают новые вопросы о размещении американского ядерного оружия в Европе.

Учредитель и издатель сайта Arms Control Wonk.com доктор Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), также являющийся директором Программы нераспространения в Восточной Азии Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина (James Martin Center for Nonproliferation Studies), заявил, что эти выводы демонстрируют "вопиющие нарушения" требований безопасности и секретности американского ядерного оружия, хранящегося в странах НАТО.

Он отметил: "Секретность данных о размещении американского ядерного оружия в Европе существует не для того, чтобы защищать это оружие от террористов. Она существует только для того, чтобы защищать политиков и военачальников от неудобных вопросов на тему целесообразности договоренностей о ядерном оружии между членами НАТО. Это стало очередным предостережением о незащищенности такого оружия".

Директор Ядерного информационного проекта из Федерации американских ученых Ханс Кристенсен (Hans Kristensen) в целом согласен с Льюисом и говорит, что безопасность обеспечивается "эффективной охраной, а не секретностью".

Некоторые обучающие карточки, обнаруженные в ходе данного расследования, существуют в открытом доступе в онлайне с 2013 года. В других излагаются процедуры, которые военнослужащие изучали как минимум до апреля 2021 года. Неизвестно, были ли с тех пор изменены секретные фразы, протоколы и прочие меры обеспечения безопасности.

После того, как Bellingcat обратилась в НАТО и к американскому военному командованию с просьбой дать комментарии для этой статьи, все описанные в ней дидактические карточки предположительно были удалены из сети. Пресс-секретарь нидерландского Министерства обороны заявил, что его ведомство координирует свои действия с НАТО и с Командованием ВС США в Европе после того, как Bellingcat обнаружила появившуюся в 2013 году в Фейсбуке фотографию, на которой американские военнослужащие позируют на базе в Нидерландах с учебной (по всей видимости) ядерной бомбой.

Официальный представитель ВВС США подтвердил, что им известно об использовании военнослужащими дидактических каточек при "изучении самых разных предметов". Но военнослужащие не получали таких рекомендаций от руководства, а обсуждать существующие и отмененные протоколы безопасности ВВС не намерены. Представитель также сказал, что ему ничего не известно об изучении Министерством обороны и Министерством ВВС вопроса об использовании военнослужащими таких онлайновых обучающих пособий, однако в ВВС "проверят, насколько уместно делиться информацией через дидактические карточки".

Министерства обороны Бельгии, Германии, Италии и Турции, где на базах хранится американское ядерное оружие, также получили вопросы об использовании дидактических карточек американскими солдатами, несущими службу на их территории, но ни одно ведомство на момент публикации статьи на них не ответило.

Как были обнаружены эти наборы обучающих карточек?

В военном языке очень много терминов и сокращений, и это в полной мере относится к хранению и обеспечению безопасности ядерного оружия. В онлайновых статьях, в государственных тендерных документах и даже в Википедии часто используются важнейшие военные термины и даются их определения.

Например, на базах с ядерным оружием защищенные укрытия для самолетов (PAS) оснащены системами хранения и обеспечения безопасности оружия (WS3), которые состоят из электронных устройств управления, датчиков и подземных хранилищ. В каждом из таких хранилищ можно хранить до четырех термоядерных бомб свободного падения B61.

Элементарный поиск по сокращениям PAS, WS3 и слову "хранилище" вместе с названиями авиабаз в Европе очень быстро вывел на бесплатные обучающие платформы по дидактическим карточкам, такие как Chegg, Quizlet и Cram.

В качестве примера можно привести авиабазу Фолькель в Нидерландах. Хотя о наличии там американского ядерного оружия убедительно свидетельствуют утечки информации и заявления отставных военных, правительство этой страны до сих пор считает такую информацию секретной. Но набор из 70 дидактических карточек на сайте Chegg под названием "Учись!" точно указывает на те укрытия, где хранится ядерное оружие.

Две созданные в 2019 году карточки показывают, что пять из 11 хранилищ WS3 на базе Фолькель имеют обозначение HOT (горячий), а остальные шесть - COLD (холодный). Нетрудно понять, где именно хранится ядерное оружие.

Другой набор из 80 дидактических карточек посвящен авиабазе Авиано в Италии, где, по имеющейся информации, тоже хранится ядерное оружие США. Эти карточки раскрывают дополнительные секретные детали.

"Порядок действий в WS3", по всей видимости, означает последовательность действий военнослужащего при подаче системой защиты хранилища различных сигналов тревоги. Если тревога первого и второго уровня, приоритет отдается "горячим" хранилищам (тем, где хранится ядерное оружие). На других карточках наряду со словом "горячее" используется слово "загруженное", а в одном случае оно употребляется вместе со словосочетанием "ядерное оружие".

Другая карточка повествует о том, какое хранилище является "холодным" в "контуре Танго" (это зона на авиабазе Авиано, которую также называют "контуром вышки").

В каждом наборе карточек могут содержаться новые определения и сокращения. Их поиск выводит на новые наборы дидактических материалов такого типа.

На первый взгляд, во многих карточках нет ничего интересного. Практически все они содержат учебную информацию, которую изучает солдат на курсах повышения квалификации. Там дается определение терминов, расшифровка сокращений, формы бланков для заполнения, излагаются законы, процедуры и правила радиообмена.

Но во многих случаях военнослужащие добавляют собственную необходимую информацию и весьма конкретные и специфичные подробности о безопасности.

Например, военнослужащий на одной базе записал более 100 подробностей, которые необходимо знать для выполнения обязанностей по штатному расписанию. Среди них места размещения модемов, соединяющих хранилища с постом видеонаблюдения, процедуры подачи сигналов о нештатной ситуации в каждой зоне авиабазы, фотографии мест размещения камер, направленных на хранилища, а также компоненты и устройство их пультов. В карточках также есть информация о составе паролей, об именах пользователей и о том, могут ли между ними быть пробелы.

Некоторые приложения показывают, когда пользователи в последний раз изучали дидактические карточки. В одном случае можно понять, что пользователь в последний раз знакомился с содержанием карточек в апреле 2021 года, хотя сами карточки были удалены из интернета, когда группа Bellingcat связалась с НАТО, Министерством обороны США и Командованием ВС США в Европе и попросила прокомментировать содержание статьи.

Информация на карточках зависит от базы, по которой ведется поиск.

Давайте начнем с информации, наиболее полезной для прозрачности. Это места размещения ядерного оружия (по количеству хранилищ можно определить количество находящихся там боезарядов). Кроме информации о "горячих" и "холодных" хранилищах на базе Авиано мы сумели выяснить подробности о хранилищах на всех остальных европейских базах, где размещено такое оружие. Это Инджирлик (Турция), Геди (Италия), Бюхель (Германия) и Кляйне Брогель (Бельгия).

Но не меньшую обеспокоенность вызывает открытое размещение точной информации о безопасности и правилах поведения на базах.

На некоторых карточках подробно указано число охранных камер видеонаблюдения и места их размещения на разных базах, информация по датчикам и радиолокационным станциям, уникальные идентификаторы на значках, дающие право прохода в запретные зоны на базах Инджирлик, Фолькель и Авиано, а также секретные слова, сигнализирующие об угрозе часовому, и информация о вооружении подразделений охраны этих баз.

А еще там есть информация о защищенных укрытиях для самолетов, о системах WS3 и о самих хранилищах.

Среди прочих материалов, найденных Bellingcat во время поиска в онлайне, были карточки по некоторым базам, где подробно излагается информация о зданиях, в которых находятся ключи от самолетных укрытий, о периодичности проверок "горячих" и "холодных" хранилищ, а также детали о датчиках, защищающих такие укрытия от проникновения, и о датчиках, встроенных в сами хранилища.

Военнослужащие также подробно излагали информацию о том, какие системы безопасности защищены от взлома, где находятся запасные генераторы, а также две версии универсальных кодов, позволяющих открывать все хранилища одновременно.

Не совсем понятно, почему и каким образом эта информация оказалась в открытом доступе. На вебсайте Quizlet говорится, что все дидактические карточки по умолчанию настроены на открытый доступ, а пользователь при желании может изменить эти настройки. Точно так же, на страничке помощи вебсайта Cram есть инструкция о том, как в настройках устанавливать режим конфиденциальности. Таким образом, предполагается, что ко всем загружаемым карточкам по умолчанию есть открытый доступ. В разделе вопросов и ответов вебсайта Chegg указано, как пользователи могут менять настройки конфиденциальности своих карточек. Но там конкретно не указано, что они по умолчанию настроены на открытый просмотр. (В 2018 году Chegg приобрел обучающую платформу с карточками у StudyBlue. Этот вебсайт тоже не вносит ясности в вопрос о том, настроены ли дидактические каточки по умолчанию на открытый просмотр.)

Карточки

Проверить информацию на карточках довольно легко, и такая легкость создает совершенно очевидную проблему безопасности. Некоторые наборы на сайтах Cram и Quizlet можно было отследить, поскольку имена пользователей включали полные имена их создателей. Другие пользователи применяли картинку профиля, показанную в их аккаунтах в LinkedIn.

Даже в тех случаях, когда непонятно, где находится пользователь, военную базу можно вычислить по вопросам, которые он изучает по карточкам. Вот лишь некоторые вопросы с карточек, с которыми удалось ознакомиться Bellingcat: что кричать вторгшемуся на объект постороннему лицу на местном языке, местные законы, названия эскадрилий, зон и зданий.

Есть и другие, неочевидные на первый взгляд детали, позволяющие выяснить местоположение. Например, карточка, на которой упоминается хранилище № 27 в контуре Танго, соответствует по содержанию открытому военному документу американской армии, в котором подтверждается, что защищенное укрытие для самолетов на авиабазе Авиано носит название Т-27.

Также понадобилось проверять содержание карточек из анонимных наборов (где не было привязанных к ним имен пользователей).

В одной из таких карточек подробно изложен порядок действий на авиабазе Фолькель в Нидерландах.

Этой информации нет в открытом доступе больше нигде. Но она похожа на то, что написано в наборах карточек пользователей с баз Инджирлик, Авиано, Кляйне Брогель и прочих. Например, в анонимном наборе есть карточка, где указаны конкретные идентификаторы значка, который носится в запретной зоне. Они такие же, как у именных пользователей.

Одна из самых интересных карточек в анонимном наборе посвящена "статусу хранилища". По всей видимости, там указано, в каких хранилищах базы Фолькель имеется ядерное оружие.

Чтобы полностью убедиться в достоверности этой информации, нам надо прежде всего установить, существуют ли эти хранилища на самом деле. На этой базе имеется 32 защищенных укрытия для самолетов (их можно посмотреть на карте Google). Но не в каждом укрытии есть хранилище WS3. Нам надо найти те укрытия, в которых эти хранилища имеются, а потом проверить, совпадают ли их номера с номерами, указанными в карточках.

База

Если быстро погуглить, мы получим карту Фолькеля (от 1999 года), опубликованную организацией по разоружению Ontwapen. На ней есть восемь защищенных укрытий для самолетов с хранилищами. На карточках (они от 2019 года) указана цифра 11 хранилищ.

Можно найти несколько веб-страниц (от 2007 и 2014 года), где указаны номера укрытий с ядерным оружием. Однако источники этой информации не совсем понятны, и детали лишь частично соответствуют цифрам на наших карточках.

Но как показали предыдущие расследования Bellingcat по поводу приложений для фитнеса и приложений по оценке пива, солдаты в таких обстоятельствах порой сами невольно становятся источниками информации.

Прежде всего, надо найти людей, имеющих доступ к этим объектам. В Википедии написано, что обслуживанием ядерного оружия на базе Фолькель занимается личный состав 703-й эскадрильи обеспечения боеприпасами.

У нее есть собственное обозначение - 703 MUNSS. Поиск в Фейсбуке дает сразу несколько групповых фотографий, которыми делятся, ставят лайки и помечают снявшиеся там военнослужащие. Теперь надо изучить открытый профиль одного из этих людей.

В нем мы находим коллективную фотографию от 2013 года.

Там нет географической привязки, все военнослужащие в американской форме, и снимком поделился американец на своей личной страничке в Фейсбуке. Любой просматривающий эту страничку может по ошибке решить, что снимок сделан в США, и это вполне понятно и простительно. Однако некоторые зацепки указывают, что фотография сделана не в США.

В левом нижнем углу фотографии видны два флага.

На военной машине флаг Нидерландов. Надпись на другом флаге заканчивается буквами UNSS, а это совпадает с названием вышеупомянутой эскадрильи: 703 MUNSS.

Снимок был сделан в 2013 году. Но ближайший по времени и не подвергшийся цензуре спутниковый снимок авиабазы Фолькель от Google Earth Pro сделан в 2016 году. Конечно, за несколько лет изменилась растительность, однако спутниковый снимок все равно может принести большую пользу в поиске соответствий.

На фотографии в Фейсбуке есть три детали, из-за которых один ангар на базе Фолькель отличается от других и помогает определить место съемки. На снимке эти детали помечены красным, синим и зеленым кругами.

Если сравнивать эту фотографию со спутниковым снимком, можно найти соответствия. Форма и местоположение ангара относительно ВПП, местоположение деревьев, направление желтой линии на земле, предмет слева и здание за ВПП - все это совпадает.

Геолокация также дает совпадение ангара с карты, где он помечен как "хранилище WS3".

На той же карте указано укрытие под номером 532. На одной из дидактических карточек тоже упоминается укрытие с хранилищем под номером 532.

Таким образом, фотография в Фейсбуке по всей видимости подтверждает информацию с обучающей карточки о том, что в укрытии 532 есть хранилище. Но на карточке написано, что это "холодное" хранилище.

По словам Льюиса, занимающегося вопросами нераспространения, военнослужащий вряд ли станет позировать с настоящей бомбой. По этой причине, продолжает Льюис, информация с карточки о том, что хранилище "холодное", скорее всего, верна.

Но подтверждают ли это детали на фотографии?

Бомба

Давайте внимательнее посмотрим на бомбу.

Ядерное оружие нуждается в периодическом обслуживании. Для этих целей служит защищенный передвижной трейлер технического обслуживания, который видно на фотографии.

Согласно открытыми документам американских военных, в хвостовой части (между оперением) находятся кабели и приспособления для крепления бомбы к самолету и ее подготовки к боевому вылету.

По своей форме эта бомба очень похожа на имеющиеся в открытом доступе фотографии ядерной бомбы B61.

Проблема в том, что экипажи используют учебную версию B61, которая называется BDU-38 и имеет точно такой же внешний вид и размеры. Еще большую путаницу вносит то, что у наземных команд тоже есть учебные версии В61.

Так как же отличить учебную бомбу от боевой?

Идентификация В61

Учебное оружие и боеприпасы обычно отличаются по цвету. У В61 серебристо-серый цвет (из-за чего ее иногда называют серебряной пулей), а у BDU-38 цвет белый.

На фотографии Федерации американских ученых без даты, которая была опубликована в 2009 году, а сделана, скорее всего, несколькими годами раньше, снята белая BDU-38, которую назвали "незаряженной ядерной бомбой". Ее сбросили на единственный в Нидерландах полигон для бомбометания Влиехорс.

Группы наблюдателей за самолетами с авиабазы Фолькель представили в Фейсбуке еще одну фотографию BDU-38 от 2005 года, на которой бомба частично белая.

Поиск в гугле по названию "белая бомба" на голландском языке (witte bommen) вывел на другого фотографа самолетов, который поделился снимками F16 с авиабазы Фолькель от 2007 года с такой же бомбой. Фотограф тип боеприпаса не указал, написав лишь, что это голландские и бельгийские F16 взлетают с аэродрома в Фолькеле, чтобы сбросить на полигоне Влиехорс "большие красно-белые бомбы". В Бельгии, как и в Нидерландах, тоже хранятся В61.

Сравнивая эти учебные бомбы, и ту бомбу, с которой фотографировались военнослужащие из американской эскадрильи, мы видим, что у них одинаковая форма и размер, но разная окраска.

Таким образом, судя по серебристому цвету бомбы, с которой фотографировалась эскадрилья обеспечения боеприпасами, мы можем сделать вывод, что это не учебная красно-белая бомба, которую использовали голландские экипажи.

Учебная версия В61 для наземных команд тоже имеет серебристую окраску, как и бомба на снимке в Фейсбуке. Но на такие бомбы обычно наносятся надписи красным цветом. Образец В61 можно увидеть в музее. В середине бомбы есть надпись: "Учебная - не для боевых пусков".

У других образцов, не являющихся музейными экспонатами, тоже есть красные надписи в носовой части, в центре корпуса и на оперении. Неизвестно, были ли такие надписи на бомбе из хранилища 532.

Единственная деталь, дающая определенность, это серийный номер бомбы, который на фотографии не виден. По словам Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых, на таких бомбах обычно имеются обозначения типа и серийного номера. Если это настоящий боеприпас, то на нем будет написано B61-x и уууууууууу. Если бомба учебная, на ней напишут что-то вроде B61-x тип 3Е. Но я таких обозначений на бомбе с фотографии не увидел.

B61 trainer units - interesting the 2nd photo has additional unit partially dissembled. Have to find better quality image.#Nukes pic.twitter.com/0A2ZKPYpqw - Casillic (@Casillic) December 9, 2018



Кристенсен заметил: "Я сомневаюсь, что они стали бы брать настоящую бомбу из арсенала для фотосессии. Мне кажется, это была учебная версия".

Правила и меры безопасности для извлечения ядерного оружия из хранилища невероятно строгие. Если на фотографии в Фейсбуке настоящая ядерная бомба, это свидетельствует о еще более значительном нарушении безопасности.

Но если перед укрытием 532 не настоящая ядерная бомба, вполне логично, что на обучающей карточке хранилище 532 обозначено как "холодное".

Группа Bellingcat задала американским военным и голландскому Министерству обороны вопрос по поводу фотографии и о том, является бомба настоящей или учебной.

Американские военные напрямую на поставленный вопрос не ответили, а голландское военное ведомство сообщило, что это учебная версия бомбы. Однако оно добавило, что по существующим на военных базах правилам, такую фотографию нельзя было делать, а уж тем более публиковать.

"Вопиющее нарушение"

То, как солдаты выкладывали фотографии, непреднамеренно нарушая правила секретности, является серьезным упущением или, как сказал Льюис, "вопиющим нарушением" мер безопасности.

В этой статье главное внимание уделено личному составу, работающему на базах, где размещается ядерное оружие. Но скорее всего, учатся с использованием приложений с дидактическими карточками не только они. Есть и другие военнослужащие с американских и европейских баз, размещающие в интернете карточки с указанием мест установки камер и информации о том, есть ли у них тепловизионное изображение.

По всей видимости, существуют обучающие карточки самого разного предназначения. Например, Bellingcat сумела найти наборы с вопросами о нанесении ударов с применением беспилотников MQ-9 Reaper.

Поскольку все это может иметь серьезные последствия для общественной безопасности, Bellingcat за четыре недели до публикации своего материала связалась с НАТО, Министерством обороны США, Командованием ВС США в Европе и Министерством обороны Нидерландов. Голландское военное ведомство сообщило по электронной почте, что по этому вопросу оно находится в контакте с НАТО и с американскими военными. Министерство признало, что выполняет задачи, связанные с ядерным оружием, однако заявило, что не может ничего сказать о его количестве и местонахождении, поскольку связано обязательствами перед НАТО и исходит из соображений безопасности.

Bellingcat представила ссылки на 50 наборов найденных на Chegg, Quizlet и Cram обучающих карточек, в которых излагаются подробности по безопасности. Группа подчеркнула, что этот список вряд ли полный, и рассказала, как были обнаружены эти наборы. Голландское Министерство обороны проинформировало Bellingcat, что содержащаяся в карточках информация не влияет на безопасность Нидерландов. А представители ВВС США заявили: "По принципиальным соображениям мы постоянно оцениваем и проверяем наши протоколы безопасности с целью защиты секретной информации и обеспечения секретности наших действий". Все указанные Bellingcat карточки, по всей видимости, были удалены из сети незадолго до выхода статьи.

Однако активисты ядерного разоружения говорят, что раскрытая американскими солдатами информация свидетельствует, насколько опасно хранить ядерное оружие в Европе, а также об отсутствии стратегической целесообразности такого хранения.

Руководительница программы "Нет ядерному оружию" из голландской организации PAX Сьюзи Снайдер (Susi Snyder), также работающая координатором кампании под названием "Не уповайте на бомбу", отметила: "Общественность в европейских странах, размещающих у себя бомбы В61, в подавляющем большинстве поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия. Правила секретности, идущие вразрез с демократией, недолговечны, и они создают угрозу для безопасности населения. Секретное размещение оружия, в том числе, ядерного, это не решение проблем сегодняшнего и завтрашнего дня".

Кристенсен из Федерации американских ученых добавил: "В мире имеется так много следов, указывающих на места хранения ядерного оружия, что нет никакого смысла держать эту информацию в секрете, ни с военной точки зрения, ни с точки зрения безопасности. Конечно, есть вполне определенные детали в плане оперативной деятельности и безопасности, которые надо держать в тайне, но к местам хранения ядерного оружия это не относится. Истинная цель секретности в том, чтобы избежать громких споров и общественных дебатов в странах, где ядерное оружие непопулярно".

Фуке Постма (Foeke Postma)