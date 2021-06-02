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ЦАМТО

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

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Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной
Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу руководит очередным селекторным совещанием в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Источник изображения: https://pbs.twimg.com/

ЦАМТО, 1 июня. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 1 июня прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр обороны поздравил военно-транспортную авиацию и Северный флот с годовщиной со дня образования.

"В первую очередь, я хотел бы поздравить нашу военно-транспортную авиацию, большой юбилей, большая дата – 90 лет. Сделано очень много за все эти годы. Миллионы тонн и миллионы пассажиров, тем более что этими пассажирами являются наши военнослужащие. Сделаны миллионы прыжков с наших самолетов ВТА. Надеюсь, и дальше наши авиаторы будут также верой и правдой служить нашему Отечеству, продолжать традиции, заложенные многими и многими поколениями летчиков военно-транспортной авиации. Поздравляю вас – 90 лет!", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Также глава военного ведомства поздравил Северный флот с 288-летием.

"На север 288 лет назад пришел наш флот, там началось строительство, создание и созидание. Конечно, сегодня это наша гордость, я надеюсь, что все, что мы наметили там в этом и следующем годах, все, что сделано в предыдущие годы, позволит нам удержать на самых высоких позициях наш флот. Северный флот, сегодня находится практически на острие противодействия силам НАТО, я имею в виду морским силам", – отметил министр обороны.

В продолжение темы Сергей Шойгу напомнил, что сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации начался летний период обучения.

"Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил. Всего планируется провести более 4,5 тыс. учений и тренировок различного уровня. Основные усилия будут направлены на совершенствование индивидуальных показателей и сохранение интенсивности боевой подготовки", – сообщил глава военного ведомства.

Министр обороны добавил, что главным итогом учебного года станет совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Ему будет предшествовать комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом войск к практическим действиям.

Далее Сергей Шойгу рассказал участникам совещания о предстоящей IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня.

По заявлению министра обороны, на форум приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов. В ходе работы планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Отдельной темой дискуссии станет участие военных ведомств в борьбе с пандемией COVID-19. Конференция пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм.

В тематической части селекторного совещания первый вопрос был посвящен состоянию безопасности полетов в Вооруженных Силах Российской Федерации.

"В этом вопросе особое внимание мы уделяем работе с молодыми летчиками, проходящими службу в строевых частях. В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полетов значительно возрастет. В связи с этим командирам всех степеней требуется индивидуально подходить к планированию и контролю их летной подготовки", – поставил задачу глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что важно определить оптимальную нагрузку для каждого молодого специалиста с учетом фактического уровня его подготовки и натренированности.

"Отмечу, что действующая система подготовки экипажей позволила успешно решить все поставленные перед авиационными формированиями задачи во время апрельской внезапной проверки боевой готовности", – сказал министр обороны.

Глава военного ведомства также заявил, что в ходе специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021" планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка. Поэтому важно, чтобы авиационный персонал был в полном объеме готов к действиям в таких условиях.

Кроме того, как сообщил Сергей Шойгу, необходимо, чтобы аэродромы, вертолетные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов.

"В ноябре прошлого года я поручил всесторонне проанализировать причины аварийности авиационной техники, разработать план мероприятий по предупреждению происшествий и осуществить контроль первоначальной подготовки и переучивания летного состава. Заслушаем, как это выполнено", – сказал министр обороны.

Вторым важным вопросом, вынесенным для рассмотрения на совещании, стало состояние системы материально-технического обеспечения в войсках противовоздушной и противоракетной обороны, а также в космических войсках.

Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе-феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований.

"Отмечу, что за последние пять лет в космические войска и войска ПВО-ПРО поставлено 536 ед. вооружения и техники. Ежегодно проводится техническое обслуживание и ремонт более 3,5 тыс. ед. вооружения, военной и специальной техники. Построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения. Обеспечение личного состава обмундированием, питанием и предметами быта осуществлялось в соответствии с установленными нормативами", – сказал глава военного ведомства.

Особое внимание в ходе инспекции уделялось условиям службы и быта военнослужащих ВКС и членов их семей.

"Результаты проверки показали, что действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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