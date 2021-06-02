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Известия.ru

Российская армия летом проведет более 4,5 тыс. учений

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Источник изображения: Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Более 4,5 тыс. учений и тренировок будет проведено в летний период обучения в Вооруженных силах РФ. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, целью усилий будет совершенствование личных показателей солдат и сохранение интенсивности боевой подготовки. Главным итогом текущего учебного года будут российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», в ходе которых применят авиацию.

«Необходимо, чтобы аэродромы, вертолетные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов», — отметил Шойгу на селекторном совещании.

Ранее во вторник Северный флот сообщил о планах провести осенью стратегические учения в Арктике и межвидовые учения, направленные на обеспечение безопасности Северного морского пути. Отмечается, что группа кораблей и судов обеспечения флота с морской пехотой совершит десятый поход по морям Северного Ледовитого океана и проведет несколько десантных операций на островах и континентальном побережье российской Арктики.

Накануне, 31 мая, Шойгу заявил о намерении России создать в Западном военном округе около двух десятков новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». Он уточнил, что постоянное совершенствование боевого состава отечественных войск обуславливается действиями Запада, которые разрушают мировую систему безопасности и вынуждают РФ «принять меры адекватного противодействия».

Шойгу также поделился планами поставить около 2 тыс. единиц оружия в войска РФ в 2021 году.

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