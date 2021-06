Nikkei Asian (Япония): кто победит, если США начнут войну против Китая?

От чего будет зависеть, кто победит в гипотетической американо-китайской войне? Автор книги «2034 год. Повесть о следующей мировой войне» адмирал Джеймс Ставридис сравнивает потенциалы сторон — бюджеты, о количестве военной техники, географию региона, систему альянсов, в которые входят эти страны. В целом, по его мнению, у США сегодня еще есть преимущество. Но оно не столь подавляющее, как может показаться. И американский ястреб призывает Америку сосредоточить усилия на западном направлении.

О возможности начала войны между США и Китаем написано очень много. Обычно о ней судят теоретически, и в основном аналитики стараются вычислить, когда именно она может произойти. Но самый важный вопрос весьма прост, и звучит он так: кто в этой войне победит?

Конечно, в крупной войне на самом деле не может быть победителей. Но чтобы вообще не нужно было воевать, лучше всего убедить вероятного противника в том, что он наверняка окажется главным проигравшим. Соотношение сил между Китаем и США весьма сложное, и здесь надо думать о бюджетах, о количестве кораблей и самолетов, о географии, о системе альянсов и технике - особенно о подводном флоте, кибербезопасности и космосе.

Начнем с долларов и юаней. Военный бюджет США довольно прозрачен, по крайней мере, по итоговым суммам. Расходы на оборону в 2020 финансовом году составили около 714 миллиардов долларов, а в 2021-м они могут увеличиться до 733 миллиардов. Китайские расходы на оборону не столь прозрачны, но они определенно меньше. Военный бюджет на этот год составляет 1,36 триллиона юаней (212,6 миллиарда долларов), и это на 6,8 процента больше, чем в прошлом году.

Но Китай не обременен огромными затратами на личный состав, как вооруженные силы США, полностью формируемые на добровольной основе. А его военная активность в основном ограничена Восточной Азией, в отличие от США, чьи военные присутствуют повсюду, что обходится стране очень дорого. Кроме того, значительная часть китайских военных расходов не разглашается. В целом, если говорить о ресурсах, то у США есть преимущество, но оно не столь подавляющее, как может показаться.

По количеству боевых кораблей Китай уже опережает Соединенные Штаты, поскольку их соотношение составляет 350 к 300. Кроме того, китайские кораблестроители спускают на воду новые корабли почти еженедельно. В первую очередь это касается не требующих передовых технологий ракетных катеров, корветов и фрегатов. Однако американские корабли больше по водоизмещению, имеют более современные наступательные и оборонительные системы вооружения, и на них служат гораздо более опытные команды.

Кроме того, у США имеется сложная и самая современная система управления войсками, связывающая воедино дальнюю авиацию, надводные корабли и, конечно, подводные лодки. Если принять во внимание непростые географические условия Восточной Азии, я бы сказал, что Китай обладает незначительным превосходством по численности авиационных и морских платформ, а у США выше качество этих боевых средств.

С точки зрения географии Китай будет иметь большие преимущества в случае возникновения конфликта с США в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Следует отметить, что Китай будет иметь возможность пополнять запасы топлива и боеприпасов, проводить ремонт в боевых условиях, имея поблизости ремонтную базу, и с легкостью перебрасывать моряков с корабля на корабль. А вот Америке большие расстояния будут создавать серьезные проблемы в плане снабжения и пополнения личным составом, даже если учесть наличие американских баз неподалеку.

Кроме того, Китай построил в Южно-Китайском море целую цепь искусственных островов, и они в определенной мере создадут противовес американским базам в Южной Корее, Японии и на Гуаме. Между прочим, ВМС США не называют эти примерно 10 китайских островов "искусственными". Для них это непотопляемые авианосцы.

Американские стратеги и тактики напряженно думают о том, как подавить размещенные там объекты. Одна из идей заключается в том, чтобы в самом начале конфликта направить спецназ морской пехоты на эти острова в целях уничтожения наступательных боевых средств. Конечно, США постараются компенсировать недостатки в тыловом обеспечении за счет привлечения союзников, однако география определенно является тем фактором, который дает преимущества Китаю.

А как насчет альянсов? США давно уже считают, что их величайшее преимущество над Китаем заключается в сети союзников, партнеров и друзей, созданной по всему миру. В Азии мощную поддержку будет оказывать Япония, являющаяся третьей экономикой в мире, Австралия, у которой очень боеспособные военно-морские силы, Южная Корея, Сингапур и многие другие страны. США также активно обхаживают Индию в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, который имеет целью сделать эту страну союзницей Америки, Японии и Австралии. Но в какой мере США смогут рассчитывать на таких партнеров в случае китайского нападения? Это большой вопрос.

Более того, Китай все чаще берет пример с США и сам укрепляет свою систему партнерств. Именно на этого нацелена инициатива "Один пояс - один путь". Китайцы осуществляют проникновение в Азию и на восточное побережье Африки. Что самое важное, Пекин укрепляет свои отношения с Россией (они часто проводят совместные учения), с Ираном (Китай только что объявил о 400-миллиардных инвестициях в эту страну), с Пакистаном и Филиппинами (похоже, президент Родриго Дутерте по многим вопросам отдает предпочтение Китаю в ущерб США, которые формально являются союзником в рамках договора).

В целом союзники США больше, богаче и обладают более сильными вооруженными силами, в связи с чем преимущество на стороне Вашингтона. Но оно быстро ослабевает.

И наконец, самое важное состоит в том, что победа в американо-китайской войне во многом будет определяться тем, у кого совершеннее техника. Если говорить о таких ключевых показателях как малошумность подводных лодок, количество военных спутников в космосе, наступательные и оборонительные киберинструменты и беспилотные аппараты, то США здесь по-прежнему лидируют. Однако Китай очень быстро их догоняет, особенно по таким направлениям как искусственный интеллект, гиперзвуковые крылатые ракеты, киберсредства и новая отрасль квантовых компьютеров. В этом плане весьма показательны выводы Национальной комиссии по искусственному интеллекту. Опять же, в этой сфере небольшое преимущество у США, но Китай к ним быстро приближается.

Вывод следующий. Будь я командующим Индо-Тихоокеанским командованием США, отвечающим за все американские силы в зоне Тихого и Индийского океанов, я бы считал, что американские карты сильнее. Но как сказал герцог Веллингтонский о битве при Ватерлоо, война с Китаем будет "сражением почти равных". А в предстоящем десятилетии разрыв между США и Китаем сократится до минимума, и если Америка не предпримет никаких усилий, Китай окажется впереди.

Вот почему действие моей новой книги "2034 год. Повесть о следующей мировой войне" (2034: A Novel of the Next World War) происходит в будущем. Сигналы тревоги вовсю звучат в штабе Тихоокеанского флота в Перл-Харборе, и надо ожидать, что в предстоящем десятилетии Америка сосредоточит свои стратегические усилия, ресурсы и передовые технологии на западном направлении.

Адмирал Джеймс Ставридис был верховным главнокомандующим ОВС НАТО. Большую часть военной службы он провел на Тихом океане.

