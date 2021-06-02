Войти
ТАСС

Глава РАН считает важным продолжать научное сотрудничество с США в космосе

161
0
0
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Это важно в том числе и для улучшения отношений между странами, считает Александр Сергеев

ТАСС, 1 июня. Сотрудничество российских и американских ученых в сфере космических исследований важно продолжать, в том числе и для улучшения отношений двух стран. Об этом президент РАН Александр Сергеев рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас, несмотря на сложности геополитического характера, и мы, и американская сторона - об этом несколько дней назад заявил глава NASA Билл Нельсон - мы обязательно должны продолжать сотрудничество в космосе. Это и сотрудничество в ближнем космосе, на орбите, и по освоению Луны, Венеры. <...> Сотрудничество с США в научном космосе в определенной степени залог того, что мы обеспечим и развитие в позитивном направлении нашего сотрудничества между странами", - сказал Сергеев.

Глава РАН напомнил, что во времена холодной войны в прошлом столетии именно сотрудничество в науке и в космической науке значительно способствовало разрядке во взаимоотношениях с США. В частности, это стыковка советского космического корабля "Союз-19" и американского космического корабля "Аполлон" в 1975 году и другие эксперименты.

"Из примеров я бы хотел назвать то взаимодействие, которое было в последнее время в области вирусологии. В прошлом году РАН подписала с Национальной академией наук США специальное соглашение по обмену информацией по проведению исследований в этой области. Надо сказать, что это было беспрецедентным актом", - сказал глава РАН.

В целом Сергеев отметил, что в современной науке важно международное сотрудничество, и это необходимо в проведении результативных научных исследований.

"В таком режиме мы привыкли работать, у нас много взаимодействий с зарубежными учеными и в Европе, и в США. Надо сказать, что ковидный прошлый год подчеркнул, что благодаря такой открытости науки и взаимодействию удалось добиться очень много в разных странах", - добавил глава РАН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
22.07.2020
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
28.08.2019
Россия начала готовиться к отправке космонавтов на Луну
11.03.2019
Отец дракона: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
07.03.2019
Роскосмос готов к продолжению переговоров по Deep Space Gateway
12.05.2017
СМИ: Базз Олдрин предложил NASA выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения Марса
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 02:45
  • 9
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 22:17
  • 75
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 19:46
  • 232
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 18:53
  • 24
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 17:10
  • 5
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 16:58
  • 1
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
  • 01.06 16:50
  • 79
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 16:14
  • 2
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 01.06 13:57
  • 10
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 01.06 13:17
  • 49
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 12:18
  • 2
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей