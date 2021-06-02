Глава РАН считает важным продолжать научное сотрудничество с США в космосе

Это важно в том числе и для улучшения отношений между странами, считает Александр Сергеев

ТАСС, 1 июня. Сотрудничество российских и американских ученых в сфере космических исследований важно продолжать, в том числе и для улучшения отношений двух стран. Об этом президент РАН Александр Сергеев рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас, несмотря на сложности геополитического характера, и мы, и американская сторона - об этом несколько дней назад заявил глава NASA Билл Нельсон - мы обязательно должны продолжать сотрудничество в космосе. Это и сотрудничество в ближнем космосе, на орбите, и по освоению Луны, Венеры. <...> Сотрудничество с США в научном космосе в определенной степени залог того, что мы обеспечим и развитие в позитивном направлении нашего сотрудничества между странами", - сказал Сергеев.

Глава РАН напомнил, что во времена холодной войны в прошлом столетии именно сотрудничество в науке и в космической науке значительно способствовало разрядке во взаимоотношениях с США. В частности, это стыковка советского космического корабля "Союз-19" и американского космического корабля "Аполлон" в 1975 году и другие эксперименты.

"Из примеров я бы хотел назвать то взаимодействие, которое было в последнее время в области вирусологии. В прошлом году РАН подписала с Национальной академией наук США специальное соглашение по обмену информацией по проведению исследований в этой области. Надо сказать, что это было беспрецедентным актом", - сказал глава РАН.

В целом Сергеев отметил, что в современной науке важно международное сотрудничество, и это необходимо в проведении результативных научных исследований.

"В таком режиме мы привыкли работать, у нас много взаимодействий с зарубежными учеными и в Европе, и в США. Надо сказать, что ковидный прошлый год подчеркнул, что благодаря такой открытости науки и взаимодействию удалось добиться очень много в разных странах", - добавил глава РАН.